Volles Haus wie lange nicht

„ Das ist ein Jahr, das seinesgleichen sucht. Das ist ein Jahr, das seinesgleichen sucht. “ Bürgermeister Richard Borgmann

Die Stiftung hatte eine historische Transformatorenstation an der Straße „Hinterm Hagen“ restauriert. Weit zurück in die Vergangenheit blickten Liane Schmitz und Brigitte Scharinger-Brill , die die Burg Wolfsberg als die „unbekannte Dritte Burg“ vorstellten. Schmitz skizzierte anhand historischer Karten und Abbildungen die wechselvolle Geschichte der Burg auf dem „mons lupus“ und appellierte schließlich an die Zuhörer: „Ich wünsche mir, dass wir in Zukunft alle drei Burgen gemeinsam präsentieren.“ Scharinger-Brill bot Auszüge aus der Familienchronik der Burgherren dar und auch im musikalischen Teil des Programms fand die Burg Wolfsberg ihren Platz: Das „3Burgenquartett“ bestehend aus Jule Boettcher, Lennart Noske, Gesa Emonts-Gast und Simon Stäcker begleitete den Abend unter der Leitung von Dorothea Lindemann.

Alfred Focke (r.) überreichte die „Goldene Glocke“ an Bernd Dinkelborg. Foto: awf

Die „Stadt im Fluss der Zeit“ bildete schließlich den zentralen Inhalt der Rede von Bürgermeister Richard Borgmann , der auf das Jahr 2019 zurückblickte. „Das ist ein Jahr, das seinesgleichen sucht“, war sich Borgmann angesichts der zahlreichen Veränderungen in der Stadt sicher. Die Burgen, die mittlerweile jährlich über 70000 Besucher anziehen verbinde mittlerweile eine bauliche „Attraktivitätsachse“ mit dem Marktplatz und den neuen Projekten an der Konrad-Adenauer-Straße. Auch die Altstadt befinde sich mit positiven Entwicklungen in Gastronomie und Handel „im Fluss“. Mit Projekten wie dem Kino und der kommenden baulichen Aufwertung der Wilhelmstraße seien zudem die „nächsten Schritte für eine Steigerung der Lebensqualität“ eingeleitet. „Die Lüdinghauser können stolz sein. Man fühlt sich hier nicht nur wohl, sondern daheim“, betonte der Bürgermeister mit Blick auf die Entwicklungen in der Stadt, die sich auch auf die Anzahl der Besucher ausgewirkt hatten. Seit dem Jahr 2018 war so etwa die Zahl der Übernachtungsgäste um 37 Prozent gestiegen. „Wir haben uns erfolgreich weiterentwickelt“, resümierte der Bürgermeister schließlich unter dem Applaus des Publikums.