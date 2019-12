Die Vorbereitungen für die Sternsingeraktion laufen auf Hochtouren. Die Anmeldung und die Gewandausgabe finden am 17. Dezember (Dienstag) zwischen 14 und 18 Uhr im Pfarrheim St. Felizitas statt. Anmeldungen sind zuvor bereits im Pfarrbüro möglich, teilt die Kirchengemeinde mit.

In diesem Jahr sammeln die Mädchen und Jungen für Kinder im Libanon. Die Sternsingeraktion unterstützt konkret vor allem Förderprogramme und Initiativen zur schulischen Bildung und arbeitet an einer Sensibilisierung für das Thema Frieden. Der Libanon ist das Land mit dem prozentual gesehen größten Anteil aufgenommener Flüchtlinge und leidet immer noch an den Folgen des Bürgerkrieges zwischen 1975 und 1990. Zudem ist er betroffen von den kriegerischen Auseinandersetzungen der Nachbarländer Syrien und Israel, heißt es in dem Pressetext weiter.

Alle Geldspenden gehen zu 100 Prozent an die Adyan-Stiftung und den Jesuiten-Flüchtlingsdienst. Die Kinder spenden Teile der Süßigkeiten an die Musikschule Lüdinghausen, die Tafel und ein Kinderheim in Polen.