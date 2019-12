In der Kindergartenlandschaft in Lüdinghausen und Seppenrade tut sich derzeit einiges. So haben die Bauarbeiten für den Kindergarten „Seestern“ am Klutensee-Bad begonnen. Die Kindertagesstätte soll sechs Gruppen für die Betreuung von Kindern bis zu sechs Jahren aufnehmen und Platz für 96 Kinder bieten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Außerdem wurde die DRK-Kita „Höckenkamp“ um zwei weitere Gruppen vergrößert. „Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit unseren sechs Gruppen nun weiter ausbreiten können“, wird DRK-Trägervertreterin Birgit Poschmann zitiert.

Auch in Seppenrade wird gebaut. Hier entsteht der Kindergarten „Am Kastanienbaum“, der bis August 2020 fertig werden soll. Zunächst sollte dieser Platz für vier Gruppen bieten. Aufgrund der neuen Kindergartenbedarfsplanung wurde er nun auf sechs Gruppen aufgestockt. Diese Möglichkeit sei bereits vorher von der Stadtverwaltung mitbedacht worden, heißt es weiter.