„Ihr wart alle gut, aber wir mussten uns am Ende entscheiden“, sagte Peter Mählmann, Leiter der Stadtbücherei, am Ende des Vorlesewettbewerbs für Sekundarschüler. Fünf Mädchen und Jungen, allesamt Gewinner der vorherigen Wettbewerbe der sechsten Klassen, hatten sich auf der zweiten Ebene einer fünfköpfigen Jury gestellt. Neben Mählmann mussten Anna Berling vom Geschäft „Drei-Burgen-Buch“, Mathias Pellmann und Theresia Hörnemann, Schulleiter und Deutschlehrerin an der Sekundarschule, sowie Juliane Krückendorf aus der Klasse 8d vonseiten der Schülerschaft die Plätze unter den Kindern vergeben – offenbar keine leichte Aufgabe.

Sieger wurde am Ende Arian Wahidie, der aus seiner Wahllektüre „Gregs Tagebuch“ und aus „Advent, Advent, der Kuchen brennt“, einem allen Kandidaten vorher unbekannten zweiten Pflichttext, vorgelesen hatte. Den zweiten Platz teilten sich Amily Jossen und Paul Arns. Dritte wurden Jolien Wübbeling und Nina Fohrmann.

Alle fünf erhielten einen Büchergutschein. Arian Wahidie wird nun auf der Kreisebene des Vorlesewettbewerbs antreten.