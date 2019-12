Die Kinder-Uni im Volkshochschulkreis Lüdinghausen hatte auch im vergangenen Semester großen Zuspruch. Erkennbar unter anderem an der Zahl der Mädchen und Jungen, die mindestens drei der vier Vorlesungen in 2019 besucht hatten. Unter ihnen wurden nun als Anerkennung verschiedene Preise verlost. Hauptgewinnerin wurde Rike Austrup, die einen Gutschein für das Kletterzentrum in Senden mit nach Hause nehmen konnte.

Eigentlicher Anlass des Treffens am Dienstagnachmittag in der Burg Lüdinghausen war jedoch ein anderer: Auch im Jahr 2020 geht die erfolgreiche Kinder-Uni im VHS-Kreis an den Start, gesponsert von der Bürgerstiftung Lüdinghausen und begleitet von den Westfälischen Nachrichten als Medienpartner. Die Vorlesungsreihe richtet sich erneut an „junge Studierende“ zwischen acht und zwölf Jahren. Vermittelt werde „Wissen, das nicht in die Schule gehört“, so VHS-Leiterin An­drea Bauhus bei der Vorstellung des neuen Programms. Schließlich sei die Teilnahme an der Kinder-Uni freiwillig und Zensuren würden nicht verteilt.

Dabei hat die Kinder-Uni auch 2020 wieder ein, wie die Erwachsenen sagen würden, fakultätsübergreifendes Angebot im Programm – von der Ökonomie über Geschichte und Politik bis zur Physik.

Die Startvorlesung am 28. März befasst sich mit der Abfallwirtschaft. In der Burg Vischering zeigt das Lerntheater „Die Werkstattprofis“ dem Nachwuchs auf spielerische Weise, wie man den Müll richtig trennt.

Weiter geht es mit der jüngeren Vergangenheit. Dr. Christoph Lorke, Historiker an der WWU Münster, lässt am 9. Mai im Rathaus Ascheberg 30 Jahre deutsche Einheit Revue passieren. „Wie funktioniert eigentlich Politik?“, erklärt am 6. Juni im Olfener Haus Katharina jemand, der es wissen muss: Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr.

Den Abschluss machen am 5. September die Physiker Dr. Inga Zeisberg und Dr. Christian Stroth. Sie geben im Bürgerhaus Nordkirchen den Kinder Tipps, wie sie etwas für das Klima tun können. Jede Vorlesung beginnt an einem Samstag um 10.30 Uhr.