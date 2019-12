Zum kirchlichen Dienst in der Pfarrgemeinde St. Felizitas haben sich jetzt 20 Kinder bereit erklärt. In einem feierlichen Gottesdienst wurden die Mädchen und Jungen durch Pfarrer Siegbert Hellkuhl in die Gemeinschaft der Messdiener der Kirchengemeinde aufgenommen.

In Anlehnung an einen Kernsatz des Tagesevangeliums verlief der Gottesdienst unter dem Motto „Dem Herrn einen Weg ebnen“, heißt es in einer Pressenotiz der Gemeinde. „Mit ihrem Dienst machen die neuen Messdiener genau das: sie ebnen Gott einen Weg zu uns“, wird Pastoralreferent Thorsten Krallmann in dem Pressetext zitiert.

Gruppenstunden

In den vergangenen Monaten hatten sich die Kinder auf diesen Tag vorbereitet. Unterstützt wurden sie dabei von drei Gruppenleitern, die ihnen alles rund ums Messedienen beigebracht haben. Neben dem Dienst am Altar werden die Kinder aber auch weiterhin die Gruppenstunden besuchen, wo neben dem gemeinsamen Üben in der Kirche auch immer wieder Spiele und Spaß im Vordergrund stehen, teilt die Pfarrgemeinde abschließend mit.