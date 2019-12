„Höret“ mit dieser Ermunterung begrüßte Silke Niemeyer die Gäste am Mittwochabend, die gekommen waren, um das 50. Orgel-Jubiläum zu begehen. Kein Gottesdienst sollte es sein, sondern ein kleines Konzert innerhalb der Adventszeit, das an die Beschaffung der Orgel in der evangelischen Kirche an der Burg erinnern sollte. „Sie ist nicht spektakulär“ so die Pfarrerin, „aber sie ist solide und zuverlässig.“

Solide und zuverlässig, das trifft auch auf Helga Beckmann zu, die seit vielen Jahren als einzige ständige Organistin dafür sorgt, dass die Besucher der Gottesdienste durch die Orgelklänge musikalisch unterstützt und in ihrer Andacht eingestimmt werden. Am Jubiläumsabend stand das Instrument aber im Vordergrund, und so wechselten sich dessen Klänge mit den Beiträgen der neunköpfigen „Cucumber Brass Posaunenband“ unter der Leitung von Jörg Krause-Zimmermann ab, teilweise ergänzt durch die Besucher, die bei manchem Lied mit einstimmten.

„Hoch macht die Tür“ zu Anfang und „Jauchzet laut“ am Schluss des Abends entstammten wie viele andere Orgelmusiken auch vom zeitgenössischen Komponisten Matthias Nagel, für den sich die Organisatoren entschieden hatten. Dazwischen waren auch bekannte Weihnachtsmelodien wie „Wir sagen euch an den lieben Advent“ oder „Tochter Zion“ zu hören, ein besinnliches Innehalten in der manchmal so hektischen Vorweihnachtszeit. Die Besucher genossen diese Stunde der Besinnung ebenso wie die „Hausherrin“, Pfarrerin Niemeyer.