9000 Wettkämpfer und rund 70 000 Beteiligte seit 2015 machen die Biathlon-Deutschland-Tour zum weltgrößten Volksbiathlon, wie es im Pressetext des Veranstalters heißt. In der Steverstadt macht die Biathlon-Tour am 21. Dezember (Samstag) von 14 bis 20 Uhr im Rahmen des Winterdorfs auf dem Marktplatz Station. Ohne Anmeldung können zwischen 14 und 20 Uhr alle Interessierten kostenlos in den beliebten Wintersport hineinschnuppern. Dabei wird das technische Biathlon-Equipment für jeweils fünf Schnupperschüsse auf eine Ringscheibe zur Verfügung gestellt.

Biathlon-Erlebniswochenende für den Etappensieger

Wer mehr will, tritt zum Cardio-Biathlon-Duell an, bei dem ein 400 Meter langer Skilanglauf auf einem Thoraxtrainer bewältigt werden muss, bevor die Duellanten ihre Zielsicherheit bei fünf Schüssen im Stehen aus zehn Metern Entfernung auf die 50-mm-Biathlonziele beweisen können. Jeder Wettkämpfer, der diese Herausforderung meistert und fünf Treffer erzielt, erhält direkt nach seinem Wettkampf das original Shootingstar-Tour-T-Shirt überreicht. Tagessieger wird der schnellste der fehlerlos schießenden Wettkämpfer. Den Etappensieger erwartet ein Biathlon-Erlebniswochenende im bayerischen Ruhpolding, wo er als Ehrengast des Olympiasiegers Fritz Fischer einen Tag lang in der weltbekannten Chiemgau-Arena auf Langlaufski und am Kleinkalibergewehr trainieren kann.

Anmeldung nur noch bis 13. Dezember

Ein besonderer Spaß wird sicher auch die erste Lüdinghauser Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft werden, die ab 17 Uhr bis zu 18 vierköpfigen Teams das Mitmachen ermöglicht. Vereine, Unternehmen, Familien, Schulklassen und Institutionen können mit Staffeln aus je vier Personen teilnehmen. Jeder Teilnehmer läuft 400 Meter (Wettkämpferinnen: 300 Meter) im klassischen Skilanglauf auf dem Thoraxtrainer gefolgt von fünf Schüssen im Stehendschießen. Für jeden Fehlschuss werden 15 Sekunden „Zeitstrafe abgebrummt“, bevor per Handzeichen der Staffelkollege ins Rennen geschickt wird. Jeweils drei Teams treten in einem Rennen gegeneinander an. Die schnellsten drei Teams stehen im Anschluss im Finale um den Stadtmeistertitel. Es warten tolle Preise auf die besten Teams, verspricht der Veranstalter. Jeder Teilnehmer wird auch in der Einzelrangliste gewertet.