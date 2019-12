Die Premiere im vergangenen Jahr entpuppte sich direkt als Volltreffer: Der Hof der Vorburg der Burg Vischering platzte bei dem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst an Heiligabend sprichwörtlich aus allen Nähten, sodass die Besucher selbst entlang der Gräfte noch dicht an dicht standen. „Wir haben damals jedem eine Kerze in die Hand gedrückt. 500 Stück hatten wir – die waren eine halbe Stunde vorher weg“, erinnert sich Pfarrer Benedikt Elshoff, um direkt im Nachsatz zu betonen: „Diesmal sind wir auf 1000 Personen eingestellt.“

Denn dass es eine Wiederholung geben würde, war für ihn und seine Kollegin Silke Niemeyer sofort klar. Bereits im Januar haben sie sich daher mit Markus Kleymann von der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld, der den Hof der Vorburg zur Verfügung stellt, getroffen. „Das ist keine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht an Heiligabend. Schließlich bedeutet das, dass Mitarbeiter des Kreises dann arbeiten müssen“, macht Niemeyer deutlich.

Am Konzept des Gottesdienstes ändern die Geistlichen ganz bewusst nichts. „Es wird wieder eine einfache Feier, die mit 40 Minuten zeitlich absolut im Rahmen bleibt“, so Elshoff. Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes, der um 18 Uhr beginnt, sorgen der Kirchenchor St. Ludger und ein Projektchor sowie die Brass Band. „Sollte es regnen, werden wir eben nass. Deswegen fällt der Gottesdienst nicht aus“, kündigt Elshoff an. Für den Fall hat er nur eine Bitte: „Die Besucher sollten sich anders schützen als mit Regenschirmen. Das könnte sonst aufgrund der Enge problematisch werden.“

Apropos eng: Die Organisatoren haben aus dem großen Andrang im vergangenen Jahr gelernt, nicht nur im Hinblick auf die Kerzen. „Wir sorgen dafür, dass alle Beiträge überall gut zu hören sein werden – auch entlang der Gräfte“, betont Niemeyer. Sie hofft nun auf eine ähnliche Resonanz wie im Vorjahr. „Damals haben uns viele Besucher, auch noch Tage später, angesprochen und gesagt, in die Kirche wären sie nicht gekommen. Aber dieses Angebot sei genau das, was sie für Heiligabend gesucht hätten.“