Die zum Sommer 2020 erforderliche neue Kita soll auf dem Areal der früheren Astrid-Lindgren-Schule entstehen. Dafür hat sich der Planungsausschuss am Donnerstagabend bei drei Gegenstimmen aus den Reihen der Grünen ausgesprochen. „Wir haben 23 potenzielle Standorte geprüft, davon sind zwei übrig geblieben – einer in Seppenrade und eben der Bereich der Astrid-Lindgren-Schule“, erläuterte Stadtplanerin Janine Schmidt deutlich. Der Standort liege zen­tral im Stadtgebiet und sei als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen, sodass dort schnell gebaut werden könne.

Allerdings, das war allen Ausschussmitgliedern klar, lassen sich die Pläne nicht innerhalb eines halben Jahres realisieren. Um eine Übergangslösung in Form von Containern komme man daher nicht herum, machte Bürgermeister Richard Borgmann deutlich.

Container für den Übergang

Die Stadt hat bereits beim Kreis, dem das Gelände gehört, angefragt, ob er sich dort eine Kita vorstellen könne. Selbst plant der Kreis dort den Bau von rund 70 Wohnungen. In ersten Gesprächen habe sich der Landrat dem Vorhaben gegenüber durchaus offen gezeigt. Da die Stadt mit der Schaffung von Kita-Plätzen Aufgaben des Kreisjugendamtes übernehme, könne er sich nicht vorstellen, dass der Kreis sich in der Sache querstelle, so Borgmann.