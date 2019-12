Am Marktplatz zeichnet sich das nächste Bauprojekt ab. Der Eigentümer der Grundstücke Münsterstraße 1 und 1a – in den Ladenlokalen im Erdgeschoss befinden sich dort ein Friseursalon und eine Bäckerei – möchte in dem Bereich ein neues Wohn- und Geschäftshaus bauen, berichtete Stadtplanerin Janine Schmidt am Donnerstagabend im Planungsausschuss. „Um die gesamte Fläche bebauen zu können, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich“, so Schmidt. Den habe der Eigentümer nun beantragt.

Derzeit ist das Areal unbeplanter Innenbereich. Die Grundstücksflächen des Antragstellers ließen sich daher so nicht effizient nutzen, erläuterte Schmidt weiter. Durch die Überplanung des Baublocks solle mehr Wohnraum geschaffen werden als das in der jetzigen Form möglich sei. Denn: Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Braugasse-Süd“, für den sich die Ausschussmitglieder am Donnerstagabend einstimmig aussprachen, wird die überbaubare Grundstücksfläche erweitert und eine geschlossene Bauweise festgesetzt.

Externes Planungsbüro

Wann das Vorhaben umgesetzt werden soll, ist noch offen. Vorausgesetzt, der Rat gibt am Dienstag (17. Dezember) ebenfalls sein Okay, muss der Eigentümer der Häuser zunächst ein externes Planungsbüro mit der Bearbeitung des Bebauungsplanes beauftragen. Der Gestaltungsbeirat soll dann in die Planungen einbezogen werden.

Grünes Licht gab es im Ausschuss auch für den Bebauungsplan „Leversumer Straße-Südwest“, der in fünf Wohngebiete gegliedert ist, sowie die Änderung des Bebauungsplans „Paul-Gerhardt-Schule“. Letztere ist erforderlich, damit der Neubau der Ludgerischule in der vom Rat beschlossenen Weise errichtet werden kann. Abgelehnt hat der Ausschuss hingegen den Bebauungsplan „Am Hüwel/Seppenrader Bach-Nord“. Das Thema steht ebenfalls im Rat erneut auf der Tagesordnung.