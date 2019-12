„Abrakadabra“ – Vierzeiler für den Jahreslauf

„Abrakada­bra“ – so heißt das neue Buch des Lüdinghauser Dichters Frantz Wittkamp . Woher dieser Zauberspruch stammt, ist schwer umstritten. Es gibt dafür zahlreiche Erklärungen. Doch das ist für Wittkamp nicht so sehr von Bedeutung, auch wenn er sich sehr gerne von Berufswegen mit Wörtern auseinander setzt.

Vielmehr suchte er einen passenden Namen für sein zweites 366-Tage-Buch. Das Erstlingswerk mit 366 Gedichten für jeden Tag des Jahres gibt es bereits in der 17. Auflage – und ein Nachfolger für das „alphabetbuch“ musste her. Nicht, weil sich das erste Büchlein nicht mehr gut verkauft, schließlich ist Auflage Nummer 18 schon in Planung. Vielmehr hat er noch so viele schöne Gedichte parat, dass sich nicht nur ein zweites Buch locker füllen lässt.

„ Ich musste schon wieder auswählen. Ich musste schon wieder auswählen. “ Frantz Wittkamp

„Ich musste schon wieder auswählen“, sagt der Poet augenzwinkernd und freut sich darüber, dass ihm noch genügend Stoff für ein mögliches drittes Buch bleibt. Zumal ihm fast täglich neue Gedichte einfallen, die den Fundus insgesamt noch weiter vergrößern.

Doch warum „Abrakada­bra“? Damit nimmt er ausnahmsweise mal nicht Bezug auf ein selbst verfasstes Gedicht, sondern auf einen kurzen Text von ihm, der den Vierzeilern vorangestellt ist. Es handelt sich um eine reichlich skurrile Geschichte von einem Kind, das seine Eltern verzaubert. Mehr sei nicht verraten.

Den Buchtitel kann man, so gibt Wittkamp aber auch zu, ohne Zweifel auf die Gedichte in dem neuen Band beziehen. Denn viele verzaubern im wahrsten Sinn des Wortes einfach den Leser. Ein Beispiel: „Selten dachten wir zurück. Unser liebstes Wort hieß Glück, und wir träumten von den Tagen, die in ferner Zukunft lagen.“ Und einige seiner neuen Vierzeiler nehmen sogar direkten Bezug zur Zauberkunst: „Stell dir vor, es gäbe keine Zauberstäbe. Dann wäre doch mit einem Mal die ganze Welt ein Jammertal.“

Zauberei und Lottospiel

Mit Zauberei hat außerdem das Lottospiel zu tun, mit dem sich Wittkamp in seinem Buch sehr intensiv beschäftigt hat. „Ich spiele zwar nicht selber Lotto, aber das Thema hat es mir angetan“, begründet er, warum er auf jeder Gedichtseite jeweils 49 Kästchen gemalt hat – macht insgesamt 17 934 – , von denen er jeweils sechs Stück willkürlich schwarz ausgemalt hat. So entstanden entsprechend 366 Lottotipps – natürlich, wie Wittkamp betont, ohne jede Gewähr.

Doch damit nicht genug. Dem kleinen Büchlein, das für 9,95 Euro direkt in der Galerie Wittkamp, im Museumsshop der Burg Vischering und im örtlichen Buchhandel erhältlich ist – sind auch noch zwei beliebte Wittkamp-Klassiker beigefügt: „Oben in der Rumpelkammer“ sowie „Der lange Weg ins Bett“. Das Buch ist abermals im Eigenverlag erschienen, für die grafische Umsetzung sorgte in stundenlanger Handarbeit Sohn Valentin Wittkamp.

Autorenlesungen

In zwei Autorenlesungen stellt Wittkamp das Buch noch auf der Burg Vischering vor. Sie finden am Freitag und Samstag (20. und 21. Dezember) jeweils um 20 Uhr statt. Eingeladen haben dazu die Kulturinitiative „Freunde der Kleinkunst“ und der Kreis Coesfeld. Einige Restkarten sind noch auf der Burg Vischering zum Preis von zehn Euro erhältlich.

Und um es rund zu machen: Es hat auch ein wenig mit Zauberei zu tun, dass Wittkamp praktisch Tag für Tag immer mehr zauberhafte Gedichte in seinem Kopf fabriziert. So dürfen sich nicht nur viele Lüdinghauser, sondern zahlreiche Leser deutschlandweit auf die Fortsetzung mit „Abrakadabra“ und hoffentlich noch viele weitere Gedichte freuen.