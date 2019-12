„Eine Stadt lebt von ihren Stadtteil-Gemeinschaften. Eine sehr lebendige in Lüdinghausen ist die Interessengemeinschaft Struck“, heißt es in einer städtischen Pressemitteilung. Bürgermeister Richard Borgmann lud jetzt deren ehemaligen Vorsitzenden Michael Oestermann und den neuen Vorsitzenden André Schlierkamp ins Rathaus ein.

Er bedankte sich bei Oestermann für seinen Einsatz für die Stadt. „Sie haben sich damals sehr dafür stark gemacht, dass wir das LH-Kennzeichen bekommen“, so der Bürgermeister. „Die Identität Lüdinghausens und eine starke Heimatverbundenheit liegen Ihnen am Herzen.“ Dies bestätigte Oestermann: „Ich arbeite sehr gerne in Münster, aber mein Leben findet hier statt.“

Große Unterstützung

Schlierkamp betonte, dass Oestermann für ihn nach wie vor eine „wahnsinnige Unterstützung“ sei. Der Generationswechsel werde fließend vollzogen. Der Verein sei kein reiner Schützenverein. „Wir beschäftigen uns ja auch mit anderen Themen und möchten besonders denjenigen Halt geben, die Hilfe gebrauchen können“, so Schlierkamp. Borgmann sagte, dass viele Menschen sich in der globalisierten Welt fragen, wo sie hingehören. Die Struck-Gemeinschaft funktioniere wie ein Anker für diese Menschen.

Die Veränderungen in Lüdinghausen erleben Schlierkamp und Oestermann als sehr positiv. In den vergangenen Jahren habe sich unglaublich viel getan in der Stadt. Als Herausforderung bezeichnete Schlierkamp, die jüngere Gruppe der 16- bis 40-Jährigen für den Verein zu begeistern.