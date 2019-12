Am Donnerstag (19. Dezember) lädt das Gymnasium Canisianum zum traditionellen Weihnachtskonzert in der Schulaula ein. Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Abend mit musikalischen, akrobatischen und schauspielerischen Beiträgen, die allesamt den Zauber der weihnachtlichen Vorfreude näherbringen möchten, heißt es in der Ankündigung.

Vor dem Beginn des Konzertes um 18 Uhr empfängt ein kleiner Weihnachtsbasar mit duftenden Mandeln und allerlei adventlichem Bastelwerk die Besucher. Die Karten sind im Vorverkauf für vier Euro im Sekretariat der Schule erhältlich. Die Einnahmen des Konzerts werden an den Verein „Herzenswünsche“ gespendet, der schwerkranke Kinder unterstützt.