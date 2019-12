„Nein, ich verrate nicht, was in den kleinen Päckchen drin ist, schließlich sind Weihnachtsgeschenke auch immer ein wenig mit Geheimnis und Überraschung verbunden“, machte Pfarrer Siegbert Hellkuhl es spannend. Zum Schluss des Konzertes in St. Dionysius am Sonntagabend verteilte er an alle Akteure ein kleines Dankeschön verteilte. Ein Danke, das ganz besonders an Gabriel Polar­czyk gerichtet war, der nicht nur als Organisator des Konzertes, sondern auch bei vielen Beiträgen beteiligt war – Chorleiter und Ins­trumentalbegleitung in einer Person.

Modern interpretierte Weihnachtsmusik

Die Flötengruppe unter der Leitung von Annette Becker eröffnete den besinnlichen Abend mit dem Lied „Licht einer Kerze“, dessen Inhalt sich durch das Programm zog. „Licht als Symbol für Wärme und Orientierung, aber auch für Trost und Hoffnung“, erläuterte Hellkuhl das Thema. Er übernahm die Überleitung zwischen den einzelnen Gruppen, die ihren Beitrag zum Gelingen des Konzertes leisteten. Nach der Flötengruppe sang der Frauenchor „Taktlos“ mit direktem Übergang zu Daniela Nottenkämper, die mit ihrem Solo „Mary did you know?“ ebenso wie die Flötengruppe des Spielmannzugs – bestehend aus vier jungen Leuten – mit modern interpretierter Weihnachtsmusik wie „Santas Symphony“ eine gelungene Abwechslung zu den ansonsten traditionellen Titeln sorgte.

Kompositionen von Mendelssohn und Silcher

Den Bogen zu den bewährten kirchlichen Weihnachtsliedern schlug Ursula Nottenkämper dann mit ihrem Solo „Jesu dir sei Preis“ aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Der Kirchenchor, geleitet ebenfalls von Ursula Nottenkämper, ließ dann das Adventskonzert mit Titeln von Mendelssohn, Silcher oder Schnabel ausklingen, um nur einige der Komponisten von ihnen zu nennen.

Auch die Besucher blieben nicht gänzlich unbeteiligt. Zwischen den einzelnen Beiträgen ermunterte Hellkuhl sie immer wieder, gemeinsam mit ihm „Macht hoch die Tür“ mit sämtlichen Strophen zu singen. Dem Wunsch kamen die Gäste gerne nach. Sie waren sich einig: Der dritte Advent hätte nicht schöner und besinnlicher ausklingen können.