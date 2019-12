„Das Programm ist ein bisschen außergewöhnlich, aber sehr, sehr schön“, hatte Hans-Georg Jaroslawski , Dirigent der Musica Camerata Westfalica, vor dem Weihnachtskonzert am Sonntagabend im Kapitelsaal den etwa 70 Zuhörern versprochen. Jaroslawski war diesmal begeisterter Beobachter.

Fünf Mitglieder seines Orchesters – Denis Kryukov an der Violine, Natalia Velychko an der Viola, Chisaki Samata am Violoncello, Oleksiy Velychko am Kontrabass und Tamilla Guliyeva am Cembalo – präsentierten gemeinsam mit Gast-Violinist Mischa Nodelman (Recklinghausen) neben den wie immer vertretenen Weihnachtsliedern etwas weniger bekannte Werke. Der Hintergrund der kleineren Besetzung: Aufgrund geringerer Subventionen waren 2019 eigentlich nur zwei Konzerte möglich. Die Musiker hatten sich jedoch entschieden, den etablierten Termin dennoch zu realisieren.

Das „Gran Duo“ von Giovanni Bottesini für Violine, Kontrabass und Cembalo ist trotz des eher beschwingten Cembalo-Einstiegs zunächst ein Stück mit vielen Brüchen. Ein nicht immer harmonisches Klangpuzzle wird durch ein wundervoll melancholisches Kontrabasssolo aus seinen Zwängen befreit. In Luigi Boccerinis „Musica notturna delle strade di Madrid“ dürfen alle Streicher die Phänomene des nächtlichen Madrids präsentieren. Ausgehend von einem kräftigen Pizzicato wird ein buntes Bild gezeichnet. Bei der tänzerischen Melodie halten die Geiger ihr Instrument wie eine Gitarre, die Bratschistin spielt zur Cellomelodie die Rassel.

Sehr eingängig beginnt Gioachino Rossinis „3. Sonate“ für Geigen, Cello und Kontrabass. Die flüssige, überschäumende Melodie weicht im zweiten Satz düster-wolkenverhangenen längen, die im dritten Satz wieder weitestgehend zurückgedrängt werden. Die Melodie steigert sich zu einem expressiven Finale.

Im „Konzert für Kontrabass Nr. 2“ von Karl Ditters von Dittersdorf zeigte Bassist Velychko die Facetten eines Instruments, das oft im Hintergrund steht. Erhabenheit und Stärke in der Tiefe, aber auch Zerbrechlichkeit demonstrierte er mit einem souveränen Auftritt. Zum Finale gab es dann wieder mehr („Tochter Zion“, „Ich steh an deiner Krippen hier“) oder wenige bekannte Klänge zum Fest (Bassist Velychko: „Wenn Sie ein Lied aus Jamaika nicht kennen, wird es sauer“) zu hören. Das war nicht immer nur besinnlich, sondern hatte durchaus auch Elan. Am 2. Mai im nächsten Jahr tritt die Musica Camerata mit ihrem Frühlingskonzert das nächste Mal auf.