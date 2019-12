Gute Nachrichten für alle Fans des Abendmarkts: Auch in diesem Jahr gibt es wieder den „Abendmarkt Spezial“ kurz vor Weihnachten . Im Innenhof der Burg Lüdinghausen können sich die Besucher am Freitag (20. Dezember) zwischen 16 und 20 Uhr auf Bewährtes freuen: Beste Produkte für die heimische Küche und die Weihnachtstage, eine gemütliche, vorweihnachtliche Atmosphäre am wärmenden Lagerfeuer, die Begegnung mit netten Menschen und kleine Gerichte zum Verzehr, teilt Lüdinghausen Marketing mit.

Der Jahreszeit entsprechend findet sich darunter die eine oder andere weihnachtliche Variation, und zu den gekühlten Getränken gesellen sich Glühwein und heißer Kakao. Am Abend hat sich die Brass Band Lüdinghausen angekündigt, um den Abendmarkt an der Renaissanceburg Lüdinghausen musikalisch zu untermalen, heißt es abschließend in der Mitteilung.