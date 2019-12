Botschaft aus Bethlehem

Eine Gruppe Lüdinghauser Pfadfinder nahm jetzt das Friedenslicht am 15. Dezember im münsterischen Dom in einer großen ökumenischen Aussendungsfeier mit Domprobst Kurt Schulte und dem evangelischen Kreisdechanten Münsters Martin Mustroph in Empfang. „Mut zum Frieden“ lautet das Thema der diesjährigen Aktion, heißt es in einer Mitteilung der Pfadfinder.

Der Frieden in Europa und auf der ganzen Welt werde immer wieder auf die Probe gestellt. Die Pfadfinder setzen sich für eine tolerante und friedvolle Gesellschaft und Weltgemeinschaft ein, „damit alle Menschen die Chance haben, ein gutes Leben in Frieden zu führen“. Mit Worten und Taten setzten sie sich für den Frieden in der Welt ein. Die jährliche Aktion „Friedenslicht aus Betlehem“ der Pfadfinder auf der ganzen Welt sei dabei eines der einflussreichsten Instrumente.

Über Mauern und Grenzen hinweg

„Jedes Jahr machen wir uns gemeinsam mit vielen Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu uns nach Hause zu holen“, so die Pfadfinder weiter. Dabei überwindet es einen mehr als 3600 Kilometer langen Weg über Mauern und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen.

Das Licht sei das weihnachtliche Symbol schlechthin. Mit dem Entzünden und Weitergeben des Friedenslichtes aus Betlehem wird an die Weihnachtsbotschaft „Friede auf Erden“ und den Auftrag, den Frieden zu verwirklichen, erinnert. Um ein friedliches Miteinander zu erreichen, brauche es Toleranz, Offenheit und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen.

Die Pfadfinder laden daher alle Lüdinghauser dazu ein, das Friedenslicht aus Betlehem an „alle Menschen guten Willens“ weiterzureichen. Denn ein altes dänisches Sprichwort sagt: „Du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die eines anderen anzündest.“

Heiligabend im St.-Marien-Hospital

Am Samstag (21. Dezember) laden die Pfadfinder um 18 Uhr zu einem von ihnen gestalteten Aussendungsgottesdienst in die St.-Felizitas-Kirche ein. Ebenfalls tragen sie das Licht in den ökumenischen Taize-Gottesdienst am Sonntag (22. Dezember) in der Seppenrader St.-Dionysius-Kirche um 18 Uhr zur Einstimmung auf Weihnachten. Es besteht jedes Mal die Möglichkeit, das Friedenslicht in selbst mitgebrachten Laternen mit nach Hause zu nehmen. Des Weiteren steht das Friedenslicht in der St.-Felizitas-Kirche ab dem Aussendungsgottesdienst und an den Weihnachtstagen zur Mitnahme bereit.

Um auch den kranken und alten Menschen in Lüdinghausen das Licht des Friedens zu bringen, werden einige Pfadfinder an Heiligabend im St.-Marien-Hospital mit dem Friedenslicht von Zimmer zu Zimmer gehen, heißt es in dem Bericht abschließend.