Es ist kein Millionenbetrag, wie im vergangenen Jahr, aber immerhin ein leichtes Plus: 143 000 Euro Überschuss weist der Haushaltsentwurf 2020 auf, den Bürgermeister Richard Borgmann in der letzten Ratssitzung des Jahres am Dienstagabend einbrachte. 57,24 Millionen Euro an Erträgen stehen Aufwendungen von 57,1 Millionen Euro gegenüber.

Borgmann verhehlte in seiner Etatrede nicht, dass es zu Beginn der Beratungen innerhalb der Verwaltung nicht nach einem Plus aussah. „Zu groß waren die Vorbelastungen, mit denen unser Haushalt durch Handeln beziehungsweise Nicht-Handeln von Dritten konfrontiert wurde“, machte er deutlich und nannte als Beispiele unter anderem den Wegfall der Integrationspauschale, geringere Schlüsselzuweisungen als im Vorjahr und die allgemeine Kreisumlage.

Dass der Haushalt dennoch einen Überschuss ausweist, liege im Wesentlichen an der wirtschaftlichen Entwicklung, die die Steuereinnahmen weiterhin steigen lasse, der Tatsache, dass die Kommunen ab 2020 nicht mehr an der Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit beteiligt werden, und der Gewinnabführung aus dem Abwasserwerk.

Die Stadt hat sich 2020 – ähnlich wie in den Vorjahren – wieder ein erhebliches Investitionsprogramm vorgenommen. „Dies können wir nur leisten, weil wir auf zahlreiche Förderprogramme zurückgreifen können“, machte Borgmann deutlich. Die mit Abstand größte Summe, nämlich 2,45 Millionen Euro, fließt in den weiteren Ausbau der Sekundarschule. 1,7 Millionen Euro sind für die Leistungssporthalle vorgesehen, 1,3 Millionen Euro für den Straßenausbau im Baugebiet Höckenkamp-Süd. Der neue Wertstoffhof ist mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt und der Straßenausbau im Gewerbegebiet Ascheberger Straße mit 1,53 Millionen Euro. Zur Finanzierung ist im Haushaltsentwurf eine Kreditermächtigung von insgesamt 2,41 Millionen Euro vorgesehen. Steuererhöhungen sind – wie in den Vorjahren – nicht geplant.