Im neuen Jahr bietet die Veranstaltungsreihe „Wein & Wort“ wieder drei spannende Angebote für alle, die bekannte Autoren persönlich erleben wollen und einen guten Wein zu schätzen wissen. Auch dieses Mal haben die Veranstalter – Wein Stork, der Volkshochschulkreis Lüdinghausen und Bücher Schwalbe – ungewöhnliche Orte gefunden, die den Lesungen einen ganz eigenen Charme verleihen, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Am 17. Februar (Montag), 19.30 Uhr, nehmen die Gäste im fernöstlichen Ambiente des Bonsai-Zentrums Münsterland in Ascheberg Platz, um sich mit Erfolgsautor Jan-Philipp Sendker nach Fernost versetzen zu lassen. Sendker liest aus seinem Buch „Das Gedächtnis des Herzens“, mit dem er die bekannte Burma-Reihe fortsetzt.

Kontraste erleben

„Pechmaries Rache“ bringt Spannung und große Emotionen in die Räume von „Adam & Eva Moden“ in Lüdinghausen. Die Autorin Carla Berling liest am 16. Juni (Dienstag), 19.30 Uhr, aus ihrem Buch und zeigt menschliche Abgründe auf.

Zum Abschluss der Reihe taucht Tilman Röhrig mit seiner Lesung aus „Und morgen eine neue Welt“ in die Historie rund um Friedrich Engels ein. Der Geburtstag des Gefährten von Karl Marx jährt sich im Jahr 2020 zum 200. Mal. Grund genug, am 7. Oktober (Mittwoch), 19.30 Uhr, in die Räume des Unternehmens Kirchhoff nach Senden-Bösensell zu kommen, um dort den Kontrast zu erleben zwischen der Welt des Friedrich Engels vor 200 Jahren und einem modernen Unternehmen in der Neuzeit.

„In allen Veranstaltungen wird der Gaumen mit Weinen verwöhnt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Darüber hinaus kann man die Bücher der jeweiligen Autoren erwerben und signieren lassen.