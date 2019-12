Ausbau vorerst zurückgestellt

Kommt Zeit, kommt Rat – dieser Wunsch steht wohl hinter der mehrheitlichen Entscheidung des Stadtrates vom Dienstagabend, die Frage von (Teil-)Abholzung und verkehrlichem Ausbau der Kastanienallee vorerst unbeantwortet zu lassen. Damit folgten CDU , UWG und FDP einem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Der Antrag der Sozialdemokraten, unter Beteiligung von interessierten Bürgern, Anliegern sowie Experten – zeitnah – einen Workshop durchzuführen, fand keine Mehrheit.

Straßenausbau abwarten

Bürgermeister Richard Borgmann begründete das Ansinnen der Verwaltung unter anderem damit, nach aller Emotionalität in der Debatte Ruhe einkehren zu lassen. So solle zunächst einmal der Ausbau aller anderen Straßen des Wohngebietes abgewartet werden. Damit bliebe auch ausreichend zeit, die Bäume mit ihrem Gesundheitszustand weiter zu beobachten, sodass eine endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen erst in etwa zwei Jahren anstünde.

Der Vorschlag der Verwaltung stoße bei der FDP „auf offene Ohren“, erklärte deren Fraktionssprecher Gregor Schäfer. Damit würden Lehren aus der Diskussion „der letzten Wochen gezogen“. Bernhard Möllmann stimmte dem im Namen der CDU ebenfalls zu. Zugleich verwies er darauf, dass sich in der Vergangenheit nicht zuletzt viele Anlieger für den Ausbau der Straße stark gemacht hätten. Derzeit werde allerdings alles „dem Erhalt der Bäume untergeordnet“. Markus Kehl (UWG) beklagte, dass das Thema „verbissen ideologisch“ angegangen werde. Zudem verwies er darauf, dass die Straße gleich zwei wichtige Funktionen erfülle: Zum einen sei sie Zuwegung zum Sportgelände an der Reckelsumer Straße, zum anderen eine Anliegerstraße. Und das werde sich auch künftig nicht ändern, auch wenn einige Anwohner diesem Trugschluss erliegen würden. Zum Thema Verkehrsberuhigung auf der Kastanienallee sagte er auf deren Zustand anspielend: „Eine bessere Verkehrsberuhigung als diese Straße gibt es nicht.“

Workshop im Visier

Thomas Suttrup (CDU) beklagte, dass die Diskussion um den Schutz der Bäume die Frage der Verkehrssicherheit auf der Kastanienallee überlagert habe. Für die Grünen setzte sich Wilhelm Kortmann für den Antrag der Sozialdemokraten ein, einen Workshop anzusetzen – aber erst in ein, zwei Jahren. Darüber hinaus erklärte er, dass aus seiner Sicht, die betroffenen Anlieger nicht „das Gefühl hatten, eingebunden zu werden“. Nicht zuletzt daraus habe sich auch der Bürgerprotest formiert. Borgmann betonte, dass es selbstredend zu gegebener Zeit eine Bürgerbeteiligung geben werde, wenn sich die Frage der Gestaltung der Straße stelle: „Wir werden einen Workshop machen, wenn es ansteht.“