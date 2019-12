Die neue Runde der Neujahrskonzerte mit dem Jugendsinfonieorchester des Musikschulkreises startet am 12. Januar (Sonntag). Ab 11 Uhr heißt es in der Aula des Gymnasiums Canisianum „Einer für alle – alle für einen“. Die Protagonisten des neuen Programms treten fast alle im Team auf: Indiana Jones ist auf der Jagd nach dem Kristallschädel und Hobbit Bilbo Beutlin mit seinen abenteuerlustigen Zwergen auf der Suche nach dem Drachenschatz. Überall lauern Gefahren, die nur gemeinsam überwunden werden können, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule.

„Kaiserwalzer“ erklingt

Des Weiteren dürfen sich die Zuhörer auf den Tanz des Müllers aus der Musik zum Ballett von Manuel de Falla freuen und auf einen weiteren großen Klassiker der Orchesterliteratur. Denn in diesem Jahr heißt es: „Kaiserwalzer“, meine Damen und Herren!“ Aber auch deutlich modernere Klänge sollen das Publikum mitreißen. Und so viel sei schon verraten: Die Königin der Rockmusik wird eine Rolle dabei spielen. Aber auch für ein wenig Entspannung ist gesorgt. In „Summertime“ von George Gershwin weht eine sanfte Brise durch den kalten Januar.

Teamwork im Orchester zählt

Im Jugendsinfonieorchester des Musikschulkreises Lüdinghausen kommen Schüler aus den Orten Werne, Senden, Olfen, Nordkirchen und Lüdinghausen zusammen, und auch für sie hat das Motto des Konzertes eine ganz besondere Bedeutung, schreibt die Musikschule weiter. Denn so gehe es im Orchester zu: Eine Flöte macht noch keinen Walzer, erst im Zusammenspiel entsteht die richtige Harmonie. Teamwork sei deshalb besonders gefragt im Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 von Joseph Haydn. In der Pause verwöhnt der Förderverein des Musikschulkreises die Besucher mit Getränken und kleinen Snacks.

Am 11. Januar (Samstag) gibt es um 16 Uhr eine Sonderausgabe des Konzertes zusammen mit dem Kinder- und Jugendchor „Glockenkinder“. Kinder und Jugendliche haben dabei freien Eintritt.