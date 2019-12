Einer Sache ist sich Schulleiter Mathias Pellmann ganz sicher: Dass der Schulbetrieb der Sekundarschule trotz der laufenden Um- und Neubauten so reibungslos weiter läuft, habe man vor allem dem genialen „ Gebhardt ‘schen Plan“ zu verdanken. „Das ist wie ein kompliziertes Riesenpuzzle, bei dem jeder einzelne Bauabschnitt vorab so geplant werden muss, dass immer die notwendigen Unterrichtsräume für alle Klassen zur Verfügung stehen“, lobt Pellmann seinen Stellvertreter Christian Gebhardt ganz ausdrücklich.

Fünftklässler ziehen als Erste ein

Beim Pressetermin steht der Schulleiter mit dem städtischen Beigeordneten Matthias Kortendieck in der nagelneuen Sporthalle und lässt sich von Architektin und Projektleiterin Wibke Evert die neuesten Details zum Baufortschritt erklären. Den lindgrünen Hallenboden, auf dem bereits alle Markierungen zu sehen sind, dürfen sie dabei nicht betreten. Pappen liegen zum Schutz aus. Auf ihnen warten auch schon die ersten Turngeräte auf ihre Montage. „Wir liegen gut in der Zeit, gerade wenn man bedenkt, wie angespannt die gesamte Situation im Baugewerbe zurzeit ist“, sagt Evert. Ab dem 1. April 2020 sollen sowohl die Halle als auch die Unterrichtsräume in den beiden oberen Stockwerken ihrer Bestimmung übergeben werden. Wobei – so ganz dann doch noch nicht, wie Pellmann anfügt: „Zunächst werden im Sommer unsere neuen Fünferklassen die Unterrichtsräume nutzen. Erst später werden die Räume dann, wie geplant, das naturwissenschaftliche Zentrum der Sekundarschule bilden.“

Mit einem Glaskorridor wird der Neubau (rechts) mit den bestehenden Gebäudeteilen verbunden. Hier entsteht auch der neue Eingang der Sekundarschule. Foto: ben

Rund sieben Millionen Euro investiert die Stadt in den Neubau, der auf 3000 Quadratmetern – neben der Zweifachsporthalle, die sich in drei Einheiten mit jeweils eigenen Umkleide- und Materialräumen unterteilen lässt – zudem naturwissenschaftliche Fach- und Integrationsräume beherbergen wird. Darüber hinaus entsteht hier auch der neue Eingangsbereich der Sekundarschule. Die Pflasterarbeiten lassen schon erahnen, dass Besucher die Schule dann geradewegs von der Tüllinghoferstraße aus betreten werden. „Dann muss man uns auch nicht mehr so mühselig suchen“, spielt Pellmann schmunzelnd auf die bisherige Situation an.