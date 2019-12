„Mein Entschluss ist lange gereift, weil ich gesehen habe, wie wertvoll Zeit heute ist. Und das 40-jährige Jubiläum ist ein guter Anlass, in den Ruhestand zu gehen“, sagte Christoph Sebbel , eines der vier Vorstandsmitglieder der Volksbank Südmünsterland-Mitte, der auf eigenen Wunsch die Volksbank zum 31. März 2020 verlassen wird. 40 Jahre war der gebürtige Olfener Sebbel in der Volksbank Haltern tätig, acht Jahre davon im Vorstand.

Von seiner Lebensplanung hatte Sebbel den Aufsichtsrat, seine Vorstandskollegen und die leitenden Angestellten schon frühzeitig informiert. Die Belegschaft erhielt die überraschende Nachricht vor 14 Tagen.

„ Beruflicher und wirtschaftlicher Erfolg sind nicht alles. Beruflicher und wirtschaftlicher Erfolg sind nicht alles. “ Christoph Sebbel

„Mit den beiden letzten großen Projekten, der Fusion der beiden Volksbanken Haltern und Lüdinghausen-Olfen und dem Erweiterungsbau in Haltern, habe ich einen guten Übergang geschaffen. Aber beruflicher und wirtschaftlicher Erfolg sind nicht alles. Ich möchte nicht mehr in dieser Intensität arbeiten, wie sie für den Vorstand einer Bank obligatorisch ist. Zusammen mit meiner Frau, die 38 Jahre bei uns in der Volksbank Haltern gearbeitet hat, werde ich nun mehr Zeit für meine Hobbys haben“, sagte Sebbel, der schon fleißig für die plattdeutsche Komödie „De Banküwerfall“ übt, wo er ab Februar einen Bankräuber spielen wird. Neben dem Theater ist die Fliegerei sein großes Hobby. So chartert er sich gern einen Ultraleichtflieger auf dem Flugplatz Borkenberge, um auf seine Lieblingsinsel Borkum zu fliegen.

Aus dem Vorstandsquartett der Volksbank wird nun ein Trio, denn der Posten von Sebbel wird nicht neu besetzt. Marcus W. Leiendecker wird als Vorstandssprecher für das Geschäft mit den Firmenkunden, Henning Henke für das Privatkundengeschäft und Berthold Stegemann für den internen Bereich verantwortlich sein.