Kurz vor den Feiertagen noch mal so richtig abzappeln – diese Möglichkeit bietet die Band „Expected“ bei ihrem Konzert in der Gaststätte „Zur Mühle“ am Montag (23. Dezember). Gegründet wurde die Formation bereits vor über 15 Jahren, seinerzeit allerdings unter einem anderen Namen. Seit rund zwei Jahren spielt die Band in der heutigen Besetzung, heißt es in einer Presseinformation.

Im Repertoire hat „Expected“ gecoverte Pop- und Rockstücke der vergangenen vier Jahrzehnte. Neben großen Hits aus der Zeit spielt die Gruppe auch viele Nummern, die nicht jede Coverband zu bieten hat.

Das Konzert in der Gaststätte „Zur Mühle“ beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Im Anschluss lässt ein DJ den Abend ausklingen.