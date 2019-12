Eine Weihnachtsbescherung gab es für die Marienschule bereits kurz vor den Festtagen. Professor Winfried Pinninghoff , Kuratoriumsvorsitzender der Karl-Kolle-Stiftung aus Dortmund, überbrachte eine Spende in Höhe von 3800 Euro. Damit konnten im Bereich der Robotik notwendige Anschaffungen gemacht werden. Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung sowie soziales Engagement werden von der Stiftung gefördert.

Angeschafft wurden 14 Roboter-Sets sowie ein Lego-Brick-Set mit einer WRO-Spielfeldmatte, mit denen nun im Sachunterricht und auch in Arbeitsgemeinschaften gearbeitet werden kann. Jeweils zwei Schüler bauen aus jedem Set einen Roboter zusammen, der dann über ein iPad gesteuert wird. Was sich als Spielerei anhören mag, ist ernstzunehmendes Unterrichtsmaterial, denn auch für die Grundschulen steht das Programmieren im Lehrplan. Um im Medienpass NRW diesen Bereich zu erfüllen, brauchen die Grundschulen Materialien, mit denen die Kinder Erfahrungen im Programmieren sammeln können. „Es ist wichtig, Talente auf dem Gebiet der Technik frühzeitig zu erfassen und interessierte und begeisterte Schülerinnen und Schüler frühzeitig zu fördern. Daher werden auch Grundschulen mit einbezogen“, betonte Pinninghoff.

Der Antrag der Schule auf Unterstützung wurde von der Karl-Kolle-Stiftung – der Unternehmer Karl Kolle war ein Onkel von Pinninghoff – für förderwürdig erachtet und umgehend bewilligt. So freuten sich Eltern, Schüler und die Lehrerschaft über die Spende, die direkt in die neuen Sets gesteckt wurde. Am meisten aber freuen sich die Kinder, zumal einige von ihnen bereits Erfahrungen mit den neuen Materialien gesammelt haben. Das Kollegium der Marienschule wird die bevorstehenden Ferien nutzen, um sich mit den Neuanschaffungen zu beschäftigen.

„Dass die Schule mit Tim Dittmann über einen Lehrer verfügt, der sich mit dem Thema Technik im Unterricht beschäftigt, ist ein großes Plus für uns. Es ist kein Hobby, sondern Pflicht, auch für Grundschüler“, machte Schulleiter Martin Flügel deutlich. Seinem Dank schloss sich der Beigeordnete Matthias Kortendieck an. „Die Digitalisierung wird für uns, auch an Schulen, immer wichtiger. Die Stadt ist zukunftsgerichtet unterwegs, zumal 800 000 Euro aus dem Digitalpakt der Bundesregierung nach Lüdinghausen fließen werden“, bekräftigte Kortendieck. Den Dank der Schulpflegschaft richtete die Vorsitzende Christina Haschmann an die Karl-Kolle-Stiftung.