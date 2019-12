Mertens soll’s machen

Ein gebürtiger Sauerländer tritt für die CDU im nächsten Jahr bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat an. Ansgar Mertens sei am Mittwoch einstimmig von der Findungskommission und vom Vorstand des Stadtverbandes für die am 21. Januar geplante Mitgliederversammlung nominiert worden, bestätigte der Stadtverbandsvorsitzende Bernhard Möllmann am Freitag im Rahmen eines Pressegesprächs im Restaurant „Naundrups Hof“ in Seppenrade.

Der 42-jährige Diplomverwaltungswirt und Polizeihauptkommissar, der zurzeit am Abschluss eines Masterstudiengangs „Öffentliche Verwaltung“ an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup bastelt, lebt mit seiner Frau Kristin und zwei Töchtern seit zwei Jahren auf dem Hof seiner Schwiegereltern in der Bauerschaft Aldenhövel. Seit April dieses Jahres gehört er dem Vorstand des CDU-Stadtverbandes an.

Er selbst, so Mertens, verstehe sich als „Bürgerversteher“ und „Brückenbauer“. Sollte er am 13. September 2020 gewählt werden, sei er ein Bürgermeister für alle Lüdinghauser und nicht allein der Bürgermeister der CDU-Wähler. Dabei verspricht er eine „enge Abstimmung“ mit allen Ratsfraktionen. Zugleich unterstrich er die großen Leistungen des noch amtierenden Stadtoberhaupts Richard Borgmann für die Stadt. Für den Fall seiner Wahl versicherte er: „Es bricht keine neue Zeit an, aber ich schlage ein neues Kapitel auf.“

Helfen dürften ihm dabei seine bisherigen politischen Erfahrungen. Mertens blickt in seiner früheren Heimat Lippstadt auf eine schnelle Karriere zurück. Im Jahr 2012 wurde er dort zum CDU-Stadtverbandsvorsitzenden gewählt, zwei Jahre später zog er in den Rat der Stadt ein und wurde sofort Vorsitzender der christdemokratischen Fraktion. 2015 übernahm er den Vorsitz des 4000 Mitglieder starken CDU-Kreisverbandes Soest. Zeitweise gehörte er auch dem CDU-Landesvorstand unter Armin Laschet als Mitgliederbeauftragter an. Familiäre Gründe haben ihn schließlich 2017 nach Lüdinghausen geführt.

Die Messlatte für einen Borgmann-Nachfolger liege hoch, erklärte der CDU-Vorsitzende Bernhard Möllmann. Und: „An Kandidaten hat es nicht gemangelt.“ In der engeren Wahl habe sich Mertens schließlich gegen zwei Mitbewerber durchgesetzt. Zwar habe man in der Findungskommission auch durchaus mit dem Gedanken gespielt, einen Kandidaten von außen zu holen, habe sich dann aber anders entschieden. Mit Mertens sei ja schließlich beides gelungen, sagte Kommissionsmitglied Marcus Engbert. Der lebe zwar seit zwei Jahren in der Stadt, habe aber dennoch einen anderen Blick auf die Gegebenheiten. Die Seppenrader CDU-Vorsitzende Lena Steinkamp bekräftigte, dass Mertens „unser Profil zu 100 Prozent erfüllt“.

Seine Arbeit als Bürgermeister sehe er dreidimensional, sagte Mertens: enger Kontakt mit den Menschen, um im Bürgersinn handeln zu können, Zusammenarbeit mit Rat und Politik sowie die Leitung der Verwaltung. Als Stichworte künftiger Aktivitäten nannte er ein Verkehrskonzept für die Stadt – Stichwort Umgehungsstraße –, eine bedarfsgerechte Wohnbauplanung sowie ein übergreifendes Klimabündnis.

Eine Idee für die künftige Nutzung der Burg Wolfsberg hatte er auch: „Warum nicht dort eine Jugendherberge einrichten?“