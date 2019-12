Kein Licht in der Krippe

Im Stall blieb es dunkel. An dieses Detail kann sich Hans Neteler auch nach 75 Jahren noch genau erinnern. Gemeinsam mit seinem drei Jahre jüngeren Vetter Hermann hatte der damals 14-Jährige die Aufgabe übernommen, die Krippe unter dem Tannenbaum aufzubauen. Das Innere der Krippe sei ursprünglich durch eine kleine Lampe erhellt worden. Aber im letzten Kriegswinter 1944 sei vieles anders gewesen, erinnert sich der 89-jährige Lüdinghauser, der in Ostendorf – nahe dem niedersächsischen Dinklage – aufgewachsen ist. „Es gab keine Batterie“, erzählt er. Und so musste umdekoriert werden. Die heilige Familie rückte weiter nach vorne. „Damit wir sie sehen konnten. Die Zimmerlampen waren ohnehin nicht so hell“, sagt Neteler. Auch Kerzen seien nur schwer aufzutreiben gewesen. „Meine Mutter hat es trotzdem geschafft. Sechs Stück leuchteten am Baum“, sagt er.

„ Meine Mutter hat es trotzdem geschafft. Sechs Stück leuchteten am Baum. Meine Mutter hat es trotzdem geschafft. Sechs Stück leuchteten am Baum. “ Hans Neteler

Heiligabend 1944 – es war ein eher trauriger Tag: „Meine beiden älteren Brüder waren im Krieg. In Frankreich. Lange hatten wir nichts von ihnen gehört“, erzählt Neteler. Und so versammelten sich seine Eltern, seine ältere Schwester Catharina, Vetter Hermann und er selbst um den Tannenbaum. Natürlich wurden Weihnachtslieder gesungen. Während Neteler selbst und seine Mutter gerne sangen, seien die anderen drei eher zurückhaltend gewesen, blickt der 89-Jährige zurück.

„ Meine beiden älteren Brüder waren im Krieg. In Frankreich. Lange hatten wir nichts von ihnen gehört. Meine beiden älteren Brüder waren im Krieg. In Frankreich. Lange hatten wir nichts von ihnen gehört. “ Hans Neteler

An Geschenke kann er sich kaum erinnern – „vielleicht ein paar selbst gestrickte Handschuhe. Wir waren damals arm – geflickte Hosen, gestopfte Socken, abgewetzte Schuhe.“ Aber zu essen habe es ausreichend gegeben. Schließlich bewirtschaftete der Vater einen Hof von zehn Hektar. Auch das mag dazu beigetragen haben, dass sein Vetter feststellte: „Jetzt darf ich immer hier bleiben.“ Der, so Neteler, habe mit seiner Familie in Münster gelebt. Das Haus in der Domstadt sei allerdings einem Bombenangriff zum Opfer gefallen.

„ Ich wog damals 97 Pfund, ein Fass Butter hatte 100 Pfund. Ich wog damals 97 Pfund, ein Fass Butter hatte 100 Pfund. “ Hans Neteler

Doch ganz ohne Arbeit sei auch der Heiligabend nicht gewesen. Hans Neteler hatte nach seinem Volksschulabschluss schon im April 1944 eine Lehre in der Molkerei seines Onkels angetreten. Das hieß morgens um 4.30 Uhr aufstehen und bis 13 Uhr arbeiten, nach einer Pause ging es weiter von 15 bis 19 Uhr. „Sonntags wurde bis 12 Uhr gearbeitet.“ Das galt auch für den Heiligabend 1944, der auf einen Sonntag fiel, berichtet Neteler. Er musste Butter herstellen aus der Milch, die Bauern der Umgebung angeliefert hatten. Alles in allem war das ein knochenharter Job für den damals erst 14-Jährigen – eine 80-Stunden-Woche. Und: „Ich wog damals 97 Pfund, ein Fass Butter hatte 100 Pfund.“ Urlaub habe es in den ersten beiden Lehrjahren keinen gegeben. Aber: „Der erste Weihnachtstag und Neujahr waren frei“, sagt Neteler.

Über den Krieg selbst hätten sie damals kaum gesprochen. Entscheidend sei die Sorge um die zwei in Frankreich verschollen geglaubten Brüder gewesen. Beide, so berichtet Neteler, seien allerdings nach ihrer Gefangenschaft nach Hause zurückgekehrt – der eine schon kurz nach Kriegsende 1945, der andere erst 1948. „Er musste in einem Bergwerk in Elsass-Lothringen Zwangsarbeit leisten“, berichtet der Lüdinghauser.