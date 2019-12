Einen kleinen Rückblick samt Zwischenbilanz der Aktivitäten zog jetzt der Ü50-Stammtisch „Mach mit in Lüdinghausen“. Er ist seit sechs Monaten in der Steverstadt etabliert und hat schnell großen Zuspruch erfahren, heißt es in einer Pressemitteilung der Gruppe. Insgesamt haben bisher 160 Frauen und Männer den Stammtisch besucht, die auch mehr oder weniger regelmäßig bei den alle zwei Wochen stattfindenden Treffen dabei sind.

Dort wird geklönt, werden neue Interessensgebiete vorgestellt, für die wiederum Mitstreiter gesucht werden. Und es ergibt sich die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. „Es war ein bunter, unterhaltsamer Abend, der zur Krönung noch mit einem Essen und Livemusik aufgewertet wurde“, heißt es in dem Pressetext.

Um die Pause bis zum 7. Januar (Dienstag), dem Termin des nächsten Stammtischs, nicht zu lang werden zu lassen, verabredeten sich die Teilnehmer auf einen kleinen Weihnachtsplausch im „Winterdorf“. Die drei Organisatoren Uschi Schwering, Paul Steinebach und Inga Kasparek haben schon wieder neue Pläne, wenn es am 7. Januar erneut heißt: „Mach mit in Lüdinghausen.“