Humorvoll und stimmgewaltig

Nicht nur im schulinternen Terminkalender ist das Weihnachtskonzert eine feste Größe: Die vollständig belegte Aula des Canisianums machte am Donnerstagabend deutlich, dass die musikalische Einstimmung auf die Festtage auch in der Vorweihnachtsplanung vieler Lüdinghauser einen festen Platz hat. Ob mit Gesang und Instrumenten oder mit schauspielerischen und sportlichen Darbietungen – Klassen, Bands und Arbeitsgemeinschaften aller Jahrgangsstufen des Gymnasiums zeigten auf vielfältige Art die Ergebnisse ihrer monatelangen Vorbereitungen.

Den Auftakt bildete dabei der Auftritt der Fünftklässler, bevor mit dem Theaterstück „What Christmas is ­about“ der wahre Geist des Weihnachtsfestes abseits von materiellen Geschenken verdeutlicht wurde. Nicht fehlen durften die Auftritte der „Cani-Strings“ sowie der „Cani-Hot-Dogs“, und auch das schuleigene Holzbläser-Klavier-Ensemble überzeugte mit Weihnachtsklassikern.

Weihnachtskonzert des Cani 1/27 Schüler aller Jahrgangsstufen gestalteten das Programm des Weihnachtskonzertes des Gymnasiums Canisianum. Foto: Arno Wolf Fischer

Schüler aller Jahrgangsstufen gestalteten das Programm des Weihnachtskonzertes des Gymnasiums Canisianum. Im Folgenden weitere Impressionen. Foto: Arno Wolf Fischer

Gemeinsam mit Lehrer Michael Greiner stand Cellist Simon Stäcker mit einem Werk von Felix Mendelssohn-Bartholdy im Mittelpunkt, bevor sich die Aula noch einmal verdunkelte. Die Bewegungskünste-AG hatte Jonglier- und Akrobatikeinlagen eingeübt, die in stimmungsvollem Licht für anhaltenden Applaus sorgten.

Moderiert wurde der bunte Abend von den Schülersprechern Chris Kimmlinghoff und Carolin Rolf, die mit jeder Menge Humor durch das Programm führten und sich schließlich selbst in die Riege des Oberstufenprojektchors einreihten. Dessen Auftritt stellte mit Liedern wie „Winter Wonderland“ und „We are the world“ auch in diesem Jahr den Höhepunkt des Konzertes dar.

„ Wir haben schon tolle Schülerinnen und Schüler. Wir haben schon tolle Schülerinnen und Schüler. “ Michael Dahmen

„Wir haben schon tolle Schülerinnen und Schüler“, war sich Schulleiter Michael Dahmen angesichts der vielfältigen Darbietungen sicher und wandte sich dabei auch an die Eltern: „Sie können stolz auf ihre Söhne und Töchter sein. Ich bin es auf jeden Fall.“ Rund um das Konzert hatte das Canisianum zudem einen Weihnachtsbasar vorbereitet, der zu einem abschließenden Bummel einlud. Die Einnahmen des Konzertes kommen dem Verein „Herzenswünsche“ zugute.