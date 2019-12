Treffsichere „Westbase Runners“

Es ist ein ungewöhnlicher Anblick, der sich auf dem Marktplatz bietet: Immer wieder visieren Schützen kleine Zielscheiben an und verausgaben sich auf Sportgeräten, die auch in den meisten Fitnessstudios eine Seltenheit sind. Mit der Biathlon-Tour der Agentur „inMOTION“ hält der beliebteste Wintersport Deutschlands Einzug im Winterdorf von Wilfried Reckers – und das ganz ohne Schnee, Skier oder echte Gewehre.

„ Man muss Geduld haben und vor dem Schießen ruhig durchatmen. Man muss Geduld haben und vor dem Schießen ruhig durchatmen. “ Martin Bremer

„Die Leute merken, dass beim Biathlon zwei Gegensätze aufeinander treffen“, ist sich Veranstalter Martin Bremer sicher, für den Lüdinghausen bereits die 35. Etappe in diesem Jahr darstellt. Diese Mischung aus körperlicher Anstrengung und konzentriertem Schießen mache die Faszination des Sportes aus, wobei die richtige Technik über Sieg und Niederlage entscheide. „Man muss Geduld haben und vor dem Schießen ruhig durchatmen“, erklärt Bremer und weiß dank 70 000 Beteiligter seit 2015: „Das können nur die wenigsten beim ersten Mal.“ Biathlon sei aber auch ein „Stimmungssport“ – eine Einschätzung, die sich beim Staffelwettkampf am Samstag sogleich als richtig erweist. Vier Teams stehen sich gegenüber: Zunächst setzen sich die „Snowfighter“ der Lüdinghauser Feuerwehr gegen das Team des TC Blau-Gold durch, bevor die Feuerwehrkameraden von den „Firefighters“ den Recklinghauser „Westbase Runners“ unterliegen.

Biathlon-Wettbewerb im Winterdorf in Lüdinghausen 1/30 Foto: Arno Wolf Fischer

Aus den Lautsprechern erklingt „The Final Countdown“, als schließlich das große Finale beginnt. Um Brände müsse sich die Steverstadt laut Bremer definitiv keine Sorgen machen: „Eure Feuerwehr ist ganz schön fit.“ Dann wird es spannend: Unter dem Jubel des Publikums steigen die Schützen auf die Skigeräte bis die Recklinghauser als Sieger aus dem Turnier hervorgehen. Matthias Amoneit, Janine Langer sowie Julia und Manuel Steffen sichern sich den ersten Platz vor den „Snowfighters“, den „Firefighters“ und dem TC Blau-Gold.

„ Ich war auf der Suche nach einer besonderen Attraktion für das Winterdorf, und das ist ein Event, das man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. Ich war auf der Suche nach einer besonderen Attraktion für das Winterdorf, und das ist ein Event, das man sonst nur aus dem Fernsehen kennt. “ Wilfried reckers

Bis 20 Uhr können sich die Schützen allerdings noch in der Einzelwertung platzieren, in der Tagessieger Otmar Weber mit einer Zeit von zwei Minuten und 18 Sekunden schließlich der einzige Teilnehmer mit fünf Treffern bleibt. Lüdinghausen stellt für den Kasseler Schützen bereits seine vierte Teilnahme dar und diese Verbissenheit hat einen guten Grund: Alle Etappensieger gewinnen ein Training mit Biathlonstar Fritz Fischer in Ruhpolding und treten in der Chiemgau-Arena zum großen Finale an. „Ich hatte Biathlon vorher nur im Fernsehen geschaut. Vor allem die konträre Belastung aus Laufen und Schießen finde ich sehr interessant“, erklärt Weber, der seine Ergebnisse seit der ersten Teilnahme immer weiter verbessert hat. „Ich bin rundum zufrieden“, freut sich Wilfried Reckers mit Blick auf den belebten Marktplatz voller mitfiebernder Zuschauer. „Ich war auf der Suche nach einer besonderen Attraktion für das Winterdorf, und das ist ein Event, das man sonst nur aus dem Fernsehen kennt.“ Wiederholung nicht ausgeschlossen.