Nordmanntanne der Renner

„Das Aufstellen von Weihnachtsbäumen ist ein urgermanischer Brauch, der von der Kirche übernommen wurde“, weiß Klaus Rupelt, Weihnachtsbaumverkäufer bei der Baumschule Hülsbusch. Kurz vor Weihnachten herrscht an den Orten in Lüdinghausen, an denen man seinen Baum selbst schlagen kann, Hochbetrieb. Allerdings geht der Trend laut Inhaber Norbert Hülsbusch dahin, dass sich viele den Baum schon einige Zeit vor Weihnachten sichern.

„Früher hat mein Vater den Baum immer erst Heiligabend geschlagen“, erinnert sich Friedel Kleine Weischer, mittlerweile selbst zu den erfahrenen Kunden zählend. In diesem Jahr ist allerdings aufgrund des in den vergangenen Tagen eher mäßigen Wetters laut Hülsbusch ein Schlussspurt zu erwarten.

„ Früher hat mein Vater den Baum immer erst Heiligabend geschlagen. Früher hat mein Vater den Baum immer erst Heiligabend geschlagen. “ Friedel Kleine Weischer

„Wir kommen jedes Jahr her, es ist ein Ritual, mit den Kindern den Baum selbst auszusuchen“, berichtet Thomas Rotte, der sich gemeinsam mit seinem Sohn Julian für eine Nordmanntanne entschieden hat. „Der Baum soll nicht zu groß und frisch sein sowie ein schönes Grün haben“, ergänzt Julian. „Familien mit Kindern sägen gerne“, berichtet Hülsbusch. „Die Kunden wissen, dass die Bäume hier frisch sind und aus eigenen Kulturen kommen.“ Angesichts der frühlingshaften Temperaturen haben er und seine Frau Angela bereits eine Palme rausgeholt. Angela Hülsbusch präsentiert währenddessen die etwas abseits liegenden „Schwiegermutterbäume“ – so nennen sie die etwas missratenen Exemplare –, um sicherzustellen, dass die Gäste im kommenden Jahr auch wiederkommen.

„ 90 Prozent der gekauften Bäume sind Nordmanntannen. 90 Prozent der gekauften Bäume sind Nordmanntannen. “ Benedikt Böcker

„90 Prozent der gekauften Bäume sind Nordmanntannen“, berichtet Benedikt Böcker, Juniorchef beim Forstmannshof. Für Familien mit kleinen Kindern seien Blautannen durchaus sinnvoll, „denn die riechen und stechen“, so Böcker. Viele Kunden seien bereits am dritten Adventswochenende gekommen, um ihren Baum auszusuchen und abzusägen. Katharina und André Pohland haben sich dagegen mit ihrer drei Jahre alten Tochter Tilda kurz vor Weihnachten für eine Nordmanntanne entschieden. „Groß, rund und ziemlich dicht“ müsse der Baum sein, erklärt Katharina Pohland. „Es ist schöner, mit Kindern selbst zu schlagen.“ Die Entscheidung falle aber schwer. „Es gibt viele schöne Bäume. Je mehr man sieht, desto schwerer wird es.“

Endspurt beim Tannenbaumverkauf in Lüdinghausen 1/17 Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Foto: Bastian Becker

Jörn Bretschneider schlägt seinen Baum selbst, „weil er frischer ist, weil es ein schönes Familien-Event ist und weil die Kinder Quatsch machen können.“ Sein Sohn Jonas erläutert den Entscheidungsprozess: „Mama hat ihre Favoriten, dann suchen wir daraus einen aus.“

„Die durchschnittliche Verweildauer bei uns beträgt über eine Stunde“, erzählt Forstmannshof-Verkäufer Marius Gregg. Das liegt an Bratwurst und warmen Getränken, unter anderem dem neuen Hit „Heiße Hexe“ – warmer Apfelsaft mit Winterpflaume.

Ohne Baum würde aber allen Befragten etwas fehlen. „Der Geruch des Baumes würde fehlen“, meint Thomas Rotte. „Ohne Baum ist es kein Weihnachten“, sagt Kleine Weischer kategorisch und Jörn Bretschneider sagt: „Die Tradition würde einfach fehlen, ein künstlicher Baum ist nicht das Gleiche.“

Die Bäume, die am Ende des Weihnachtsgeschäfts übrig bleiben, werden übrigens von Hülsbusch an den Allwetterzoo in Münster geliefert. Auf dem Forstmannshof wird das Grün unter anderem für Präsentkörbe genutzt, die noch länger überdauernden Überreste landen laut Böcker im Osterfeuer.