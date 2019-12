Zweimal ausverkauftes Haus am vergangenen Wochenende auf Burg Vischering – ohne Zweifel hatten die Freunde der Kleinkunst ein gutes Gespür, als sie Frantz Wittkamp baten, seinen neuesten Gedichtband „Abrakadabra“ an gleich zwei aufeinanderfolgenden Abenden im Rahmen einer Lesung in Lüdinghausen zu präsentieren.

Auch die neuen Gedichte sind wieder von einer betörenden – und manches Mal nur scheinbaren Belanglosigkeit, die überraschende Abgründe von beachtlicher Fallhöhe beinhalten können. Dies macht die zumeist vierzeiligen Verse von Frantz Wittkamp sicherlich auch so beliebt – sein „Alphabetbuch“ erscheint derzeit in der 17. Auflage. In „Abrakadabra“ wurden zudem die Gedichte um die stilisierte Zeichnung eines ausgefüllten Lottoscheins ergänzt, sodass, wenn man so will, jedem Tag des Jahres eine Lottozahl zugeordnet ist. „Ohne Gewähr“, schmunzelt Wittkamp, der nach eigenem Bekunden vor allem von der grafischen Schönheit des ausgefüllten Scheins fasziniert war.

Doch Wittkamp las nicht nur neue Gedichte, sondern auch den ein oder anderen Klassiker vor, den das begeisterte Publikum gerne mitsprach. Sei es der „Einkaufszettel“, in dem Begriffe wie „Tomatenmark“ und „Dunkelbier“ augenzwinkernd ihre lyrische Kraft entfalteten oder „Oben in der Rumpelkammer“ und „Du bist da und ich bin hier“. Doch auch die neuen Verse laden zu herzhaftem Lächeln – natürlich auf eigene Gefahr – ein, denn, so heißt es an einer Stelle: „Schmunzeln macht Runzeln“.

Es ist ein Gesamtkunstwerk, wenn Wittkamp seine Gedichte selbst vorträgt, denn der Humor drängt aus jeder Zeile, aus jedem Lächeln und Glucksen des Autors. Zwei wirklich vergnügliche Abende waren es also, mit denen die Freunde der Kleinkunst ihr Kabarettjahr ausklingen ließen.