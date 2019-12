Aufregung gehört dazu

Die eine hat schon seit zwölf Jahren Erfahrung, die andere liest zum ersten Mal vor großem Publikum die Weihnachtsgeschichte: Trotz ihrer unterschiedlichen Hintergründe freuen sich Ruth Reiners , Pastoralreferentin in der Kirchengemeinde St. Felizitas, und Kerstin Fröhlich, Presbyterin in der evangelischen Kirchengemeinde, beide schon seit Wochen auf den großen Moment. „Ich empfinde es als große Ehre, dass ich vor so vielen Leuten stehen und ihnen von der Geburt Jesu erzählen darf“, erzählt Reiners. „Am Heiligabend ist es natürlich ein ganz besonderer Gottesdienst. Es ist eine Ehre, die Geschichte lesen zu dürfen“, bekräftigt auch Fröhlich.

Reiners ist seit Beginn ihrer Tätigkeit als Pastoralreferentin 2007 für den Gottesdienst mit kleinen Kindern verantwortlich, der ein Krippenspiel beinhaltet. Vorher setze sie sich mit einem Team von Ehrenamtlichen zusammen. „Wir überlegen, wie wir das Geschehen plastisch und anschaulich darstellen wollen“, berichtet sie. Am meisten Freude mache ihr das freie Erzählen der Weihnachtsgeschichte „in einer Sprache, die Kinder gut verstehen können, aber trotzdem nah am Bibeltext“. Das Erzählen des allen bekannten Textes sei unter anderem aufgrund der ritualisierten Eingangsworte ein bisschen mit einem Märchen zu vergleichen. Die Kinder werden in den Gottesdienst eingebunden, so darf etwa ein Kind den Aufruf von Kaiser Augustus vorlesen.

Kerstin Fröhlich hat sich mit Hilfe der Bibel auf ihren Einsatz vorbereitet. Foto: Bastian Becker

Das Vorlesen macht Reiners auch im Alltag in der Arbeit mit Kindergarten- und Grundschulkindern viel Spaß. „Es ist mein Faible, Geschichten aus der Bibel mit Handlung und Gegenständen zu erzählen“, berichtet die dreifache Mutter. So kommen im Weihnachtsgottesdienst häufig auch Krippenfiguren zum Einsatz, um die Geschichte zu unterstützen. Neben der Arbeit mit jungen Menschen zählt auch die Ökumene zu Reiners’ Aufgaben. „Ich kann mir im Moment keinen schöneren Beruf vorstellen“, betont die 42-Jährige. Weihnachten ist für sie auch „eine Chance, zu zeigen, dass wir nicht so verstaubt wie unser Ruf sind“.

„ Vor zwei Jahren war es für mich noch undenkbar, im Gottesdienst zu lesen. Vor zwei Jahren war es für mich noch undenkbar, im Gottesdienst zu lesen. “ Kerstin Fröhlich

Seit Juni ist Fröhlich Mitglied im Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde. Sie gestaltet gemeinsam mit Prädikantin Claudia Wulf den Gottesdienst um 17 Uhr im Stephanus-Gemeindezentrum. „Vor zwei Jahren war es für mich noch undenkbar, im Gottesdienst zu lesen“, gibt sie zu. Vor einigen Jahren habe sie auf Anraten des damaligen Pfarrers Stephan Kreutz einen Lektorenlehrgang absolviert, sei zunächst aber nicht aktiv geworden. „Die Aufregung bleibt, das ist für mich noch ungewohnt“, berichtet die Presbyterin, deren Aufgabenschwerpunkt im Bereich Diakonie liegt, über die Tätigkeit als Lektorin. Seit einigen Jahren kümmert sie sich zudem bereits um die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, unter anderem den KU 3-Unterricht für Kinder im Grundschulalter.

„ Wir singen gemeinsam und legen das Jesuskind in die Krippe. Wir singen gemeinsam und legen das Jesuskind in die Krippe. “ Ruth Reiners

„Mit der Predigt und der Lesung steht und fällt der Gottesdienst“, weiß Fröhlich, die den Text trotz der hohen Bekanntheit intensiv probt, um einen flüssigen Vortrag zu gewährleisten. „Ich glaube, dass man in der bekannten Geschichte immer wieder etwas Neues hört, und hoffe, dass ich einen neuen Impuls geben kann“, macht die ausgebildete Kinderkrankenschwester deutlich.

Wenn der Weihnachtsgottesdienst vorbei ist, geht es für beide zu Hause festlich weiter. Denn sowohl im Hause Reiners als auch im Hause Fröhlich warten der Ehemann und drei Kinder, sodass eine große Bescherung ansteht. „Wir singen gemeinsam und legen das Jesuskind in die Krippe. Dann darf das Christkind kommen“, berichtet Reiners. Und Fröhlich fügt hinzu: „Nach einem schnellen Essen gibt es die Bescherung mit Liedern und Gitarrenmusik.“