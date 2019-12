Rhythmus und Lebensfreude

Ein Mittwochabend im Dezember des Jahres 2009. Um 20 Uhr versammeln sich 17 Damen und sieben Herren im Musikraum der Josef-Annegarn-Schule, eingerahmt von Agogos, Caixas, Glocken, Shakern, Surdos, Tamborims – brasilianische Schlaginstrumente, die genauso zu einer stilechten Samba gehören wie der berühmte Cocktail Caipirinha. Mittendrin steht Günter Eschkotte, der zu diesem Treffen eingeladen hat.

Vorausgegangen waren drei Kurse in Ostbevern, Telgte und Warendorf, in denen die Teilnehmer unter der Anleitung ihres Samba erfahrenen Trainers Eschkotte auf den einzigartigen Samba-Rhythmus so heiß gemacht worden waren, dass von ihnen der Wunsch ausging, eine Band zu gründen.

Aus den drei Kursen entstand die Formation, die sich fortan Camposada nannte, aus dem Trainer wurde der Bandleader. Woher der Name stammt, ist auf der Homepage der Band (camposada.de) nachzulesen: „Der Name ‚Camposada‘ ist ein Wortspiel aus Campo (Land, Feld) und Batucada und verrät, dass wir nicht aus der Großstadt kommen.“

Parallel zu den Proben wurden fantasievolle Kostüme und Kopfbedeckungen in den Grundfarben neongrün und violett geschneidert. Der Bandleader sorgte derweil dafür, dass sich das rhythmische Repertoire seiner Trommler stetig erweiterte. Mit Rhythmen wie etwa Samba Enredo, Samba Jingado, Funk und seit neuem dem vielleicht bekanntesten Samba Reggae sorgt die Samba-Batacuda aus Ostbevern dafür, dass sie mühelos ein abwechslungs- und umfangreiches Programm bestreiten kann.

Seitdem sind zehn Jahre ins Land gezogen, in denen sich die Band einen Namen gemacht hat. Zahlreiche Auftritte zwischen Bielefeld und Neuenkirchen, zwischen Tecklenburg und Werne und natürlich in Ostbevern, dem Heimatort der Sambatrommler, sind dafür schlagender Beweis.

Natürlich hat sich die Band personell im Laufe der Jahre verändert. Dass jedoch immerhin die Hälfte der Gründungsmitglieder auch heute noch mit großer Begeisterung mittrommelt, zeigt, dass Günter Eschkotte offensichtlich den Nerv bei seinen Mitspielern getroffen hat. Aktuell sorgen bei Camposada 30 Damen und Herren unterschiedlichsten Alters, zumeist aus Ostbevern und Telgte, aber auch aus Lienen, Münster, Warendorf und sogar Bad Sassendorf, für den richtigen Rhythmus. Damit das klappt, treffen sie sich mittwochs zwischen 20 und 21.30 Uhr zur Probe in der Kulturwerkstatt.

Der zehnjährige Geburtstag wird natürlich gebührend gefeiert werden. Den Auftakt bildete bereits ein festliches Essen im Restaurant Mersbäumer. Den rhythmischen Auftakt wird Camposada beim Telgter Karneval am 22. Februar kommenden Jahres bestreiten, wenn die Trommler mitten im Karnevalszug, lange bevor sie ins Blickfeld der Jecken am Straßenrand geraten, bereits akustisch wahrgenommen werden.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten wird am Samstag, 16. Mai 2020, in der Aula der Josef-Annegarn-Schule – also dem Gründungsort von Camposada – sein. Bei einer brasilianischen Nacht mit vielen Gastbands sowie mit einer Samba- und Brasil­show aus Köln soll das begangen werden.