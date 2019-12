So klingt es nur in Lüdinghausen

Es darf beim Fest genauso wenig fehlen wie die Geschenke unter dem Christbaum und das Jesuskind in der Krippe – das „Lüdinghauser Weihnachtslied“. Seit vielen Jahrzehnten singen es die Steverstädter. Aber woher es kommt, darüber wusste bisher niemand so genau Bescheid. Thomas Kleinhenz hat sich auf die Suche nach den Ursprüngen gemacht – und ist fündig geworden. Die zum großen Teil überraschenden Ergebnisse seiner umfangreichen Recherche hat der Kantor der St.-Felizitas-Gemeinde in einem 88-seitigen Heft zusammengefasst, das gerade erschienen ist.

„ Ich habe nicht geahnt, was ich da alles finden würde. Ich habe nicht geahnt, was ich da alles finden würde. “ Thomas Kleinhenz

In den eineinhalb Jahren, in denen zahlreiche Gesangsbücher per Post eintrudelten und Kleinhenz mit vielen Archiven in E-Mail-Kontakt stand, sind etliche Informationen zusammengekommen. Wenn der Kirchenmusiker vom „Lüdinghauser Weihnachtslied“ erzählt, sprudelt es nur so aus ihm heraus. „Ich habe nicht geahnt, was ich da alles finden würde“, staunt er über die Fülle an Erkenntnissen. Die wichtigste ist gleichzeitig die schlechteste Nachricht für alle Lokalpatrioten. Denn das „Lüdinghauser Weihnachtslied“ stammt gar nicht aus der Steverstadt.

„ Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war es üblich, dass Texte und Melodien in unterschiedlichen Büchern abgedruckt wurden. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war es üblich, dass Texte und Melodien in unterschiedlichen Büchern abgedruckt wurden. “ Thomas Kleinhenz

Aber von Anfang an: Kleinhenz begann mit einer Google-Suche. „Ich habe einfach den Liedtext eingegeben“, erzählt er. Dabei stieß der Kantor auf zahlreiche Gesangbücher, in denen er die bekannten Zeilen wiederfand. Dass es dazu keine Noten, sondern allenfalls einen Verweis gab, erklärt Kleinhenz: „Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts war es üblich, dass Texte und Melodien in unterschiedlichen Büchern abgedruckt wurden.“ In einem 1774 in Wien erschienenen Gesangbuch wurde er schließlich fündig und konnte nun belegen, dass der Text aus der Feder von Michael Denis stammt. Allerdings war die dazugehörige die Melodie eine völlig andere als jene, die alle Jahre wieder aus den Kehlen der Steverstädter erklingt.

Bei seinen weiteren Recherchen geriet der Kirchenmusiker auch in so manche Sackgasse. Er entdeckte viele Varianten, vor allem aus dem damaligen Österreich- Ungarn, die sich jedoch in Bezug auf Text und/oder Melodie vom „Lüdinghauser Weihnachtslied“ unterscheiden. Aber auch konzertante Stücke – mit dem bekannten Text, aber einer völlig anderen Vertonung. In einem Kölner Gesangbuch aus dem Jahr 1826 fand Kleinhenz dann den Text des Wiener Autoren wieder. Er war endlich auf der richtigen Fährte. Über die Universität Mainz kam er an das Gesangbuch mit der dazugehörigen Melodie aus dem Jahr 1852, komponiert von Wilhelm Neuland aus Bonn. Es war tatsächlich das Lied, das er aus der Steverstadt kennt.

Plötzlich war alles ganz logisch: 1826 wurde der Text erstmals in Köln (Bonn) abgedruckt, 1852 kam dann die Melodie dazu – zusammen wurde beides nach Lüdinghausen überliefert. „Früher“, hat Kleinhenz herausgefunden, „war das übrigens ein ganz bekanntes Weihnachtslied, vergleichbar mit ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘.“

„ Früher war das übrigens ein ganz bekanntes Weihnachtslied, vergleichbar mit ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘. Früher war das übrigens ein ganz bekanntes Weihnachtslied, vergleichbar mit ‚Stille Nacht, heilige Nacht‘. “ Thomas Kleinhenz

Trotzdem findet der Kirchenmusiker, dass die Steverstädter das „Lüdinghauser Weihnachtslied“ weiterhin stolz ihr Eigen nennen dürfen. Denn es enthält einige Elemente, die es einmalig machen. „Du stiegest von dem Himmelsthron, du menschgewordener Gottessohn, um hier für uns zu leiden“, lautet es einzig in dieser Variante, versichert er. Außerdem werden in der Steverstadt nur die ersten beiden der fünf Strophen gesungen. „Und die Wiederholung der letzten drei Verszeilen jeder Strophe, die gibt es auch nur in Lüdinghausen.“ Die dürfen zu Weihnachten, besonders in der 10.30-Uhr-Messe am zweiten Feiertag, nicht fehlen. Da ertönt das „Lüdinghauser Weihnachtslied“ immer zum Abschluss. In der Version, die es so nur in der Steverstadt gibt.