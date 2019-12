Als das Christkind zu pausbäckig war

1943 feierte sie in Ungarn Premiere. Heute gibt es weltweit „wahrscheinlich Tausende von Weihnachtsmarken“, weiß Volkmar Werdermann , Vorsitzender des Briefmarkensammlervereins (BSV) Lüdinghausen. In der Bundesrepublik Deutschland existiert die Serie der Wohlfahrtsmarken seit 1969. Zusätzlich zum Porto geht eine Spende von derzeit 40 Cent an die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege, ein Zusammenschluss unter anderem von DRK, Caritas und Diakonie.

Die erste Weihnachtsmarke in Deutschland erschien aber bereits 1945, wie Werdermann erläutert. Zur ersten Friedensweihnacht nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Thüringen eine Friedensmarke herausgegeben. „Der Preis von zehn Reichsmark enthielt eine Spende für die Opfer des Faschismus“, blickt der Philatelist zurück. Die wertvollste Briefmarke in den 50 Jahren seit 1969 ist heute eine, die es gar nicht in den offiziellen Verkauf geschafft hat. „Das erste Christkind war ursprünglich zu pausbäckig, das wurde geändert“, berichtet Werdermann über eine Kuriosität. Die seltenen Marken mit dem wohlgenährten Kind haben heute laut Katalogpreis einen Wert im vierstelligen Eurobereich.

Die aktuelle Weihnachtsmarke zeigt die Lithographie eines Ausschnitts aus dem Menschwerdungsfenster der Kathedrale Notre Dame in Chartres. „Es gibt Leute, die Weihnachtsmarken sammeln. Für die ist das wichtig. Wir hatten auch einmal einen Sammler dieser Serie im Verein“, berichtet Werdermann. Für ihn selbst sind allerdings andere Themen spannender. So könne sich jeder Briefmarkenfreund heraussuchen, was ihm gefällt. „Ich beschäftige mich viel mit Stempeln, weniger mit Briefmarken“, sagt Werdermann. Ein Vereinskamerad befasse sich dagegen mit der Schiffspost zwischen Deutschland und den USA.

In Deutschland gibt es etwa sieben Weihnachtspostfilialen (etwa Himmelsthür, Engelskirchen oder Nikolausdorf) mit entsprechend weihnachtlich gestalteten Stempeln. In einem südkoreanischen Weihnachtsstempel findet sich eine der höchsten Jahreszahlen, die es auf einem Stempel ausgeschrieben gibt. Das koreanische Jahr 4291 entspricht dem mitteleuropäischen 1958. Werdermann hat ein Buch zur Umrechnung der verschiedenen Stempeldaten veröffentlicht. Eine lustige Serie von Weihnachtsmarken veröffentlichte 1986 die Weihnachtsinsel im Indischen Ozean. Auf diesen ist zu sehen, was der Weihnachtsmann in seiner Freizeit so macht.

Der BSV-Vorsitzende, der in Olfen wohnt, ist im Alter von acht Jahren durch seine Familie zum Hobby des Sammelns gekommen. Und seine Familie lässt ihn auch heute nicht los. „Für mich ist die Kombination von Familien-, Post- und Zeitgeschichte interessant“, so Werdermann. Getreu dem Motto „Ein Brief sagt viel mehr aus als eine Briefmarke“ hat der heute 65-Jährige viele Belege über das Leben seiner Verwandten, beginnend mit einem Brief seines Ururgroßvaters um 1845, gefunden. Diese lebten unter anderem in China, Afrika, Spanien oder Portugal. „Ich kenne keinen anderen Sammler, der Material in dem Umfang über seine Familie hat“, sagt der Experte, der einen wesentlichen Teil seiner Zeit mit diesem Hobby verbringt, mittlerweile vier Bücher veröffentlicht hat und Vorträge zum Thema hält. „Es kommen so viele unterschiedliche Interessen zusammen“, beschreibt Werdermann seine Leidenschaft.