Ein gemütlicher Abend mit jeder Menge neuen Gesichtern erwartete Mitglieder der Landjugend Lüdinghausen und die, die es werden wollen, jetzt beim gemeinsamen Warten auf das Christkind. Jugendliche ab 14 Jahren waren zum Schnupperabend in der Berenbrocker Schule eingeladen. Im Vordergrund stand zunächst das gegenseitige Kennenlernen. „Wir müssen erstmal das Eis brechen. Die Gruppe ist ja heute auch nicht gerade klein, was eine Hemmschwelle darstellen kann“, erläuterte Schriftführer Hendrik Koch.

Gesprächsthema Nummer eins sei beim Schnupperabend stets das Programm der KLJB . „Die Neuen wollen einfach wissen, was wir machen“, berichtete Koch. Die offizielle Aufnahme in die Landjugend erwartet die jungen Neumitglieder am 1. Februar (Samstag) um 17.40 Uhr in der St.-Felizitas-Kirche.