„Die Deutsche Afrika Stiftung verneigt sich vor Ihrem Lebenswerk und hofft, dass Ihre Worte noch viele erreichen!“ Mit diesem Satz schloss die Präsidentin der Deutschen Afrika Stiftung, die Parlamentarische Staatssekretärin a.D. Uschi Eid , ihre Lobrede auf die Journalistin und Schriftstellerin Ruth Weiss ab, als sie ihr jetzt den Ehrenpreis der Deutschen Afrika Stiftung überreichte. Zur Feierstunde im Berliner Abgeordnetenhaus waren auch einige Lüdinghauser eingeladen.

Der Titel „Grande Dame“ der Afrika-Berichterstattung fiel an diesem Abend oft. Er verdeutlicht den Ruf einer Journalistin, deren jahrzehntelange Berichterstattung für verschiedene deutsche und internationale Medien über und aus Afrika gerade in den Zeiten des Übergangs zur Eigenständigkeit hoch geachtet war, heißt es in einer Pressemitteilung. Weiss traf in all den Jahren viele bedeutende Persönlichkeiten der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen und hat mit ihrer Berichterstattung einen steten Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung geführt.

Impulse für die Arbeit vor Ort

Seit Mitte der 1970er Jahre hat die heute als Schriftstellerin tätige 95-Jährige die Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden in Lüdinghausen und auch die Kirchengemeinden, die Beziehungen zu sambischen Partnern unterhalten, mit wesentlichen Impulsen in ihrer Arbeit unterstützt. Trotz ihres hohen Alters reist Weiss weiterhin durch Europa und versucht, die aus ihrem Leben gezogenen Lehren nicht nur an junge Leute weiterzugeben, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.