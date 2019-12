Orion hat’s ihm besonders angetan

Sind die Weisen aus dem Morgenland wirklich, wie erzählt wird, von einem Weihnachtsstern am Himmel zur Krippe nach Bethlehem geführt worden? Das ist und bleibt Glaubenssache, wie der Lüdinghauser Hobbyastronom Günter Runtsch verdeutlicht. „Man weiß nicht genau, ob zu dem Zeitpunkt ein Komet oder eine Supernova – die Explosion eines Sterns am Ende seiner Lebenszeit – dafür verantwortlich waren. Möglich ist es“, weiß der 67-Jährige.

Der lichtstarke Halleysche Komet, der alle 75 Jahre in Erdnähe kommt, sei allerdings sicher nicht verantwortlich gewesen. Mit einer Computersimulation kann Runtsch zwar den Sternenhimmel am 25. Dezember des Jahres 0 rekonstruieren, besondere Phänomene sind dabei aber nicht zu entdecken. Zudem ist nicht klar, wann genau Jesu Geburt wirklich stattgefunden hat. Erste Zeichnungen, die einen Kometen zeigen, finden sich laut Runtsch im Jahr 100 nach Christus, womöglich sei das Phänomen mündlich überliefert worden. Nachzuweisen ist ein „Stern von Bethlehem“ aus astronomischer Sicht aber nicht.

Der aus Recklinghausen stammende Runtsch entwickelte als Schüler seine Leidenschaft für Sterne und Planeten. Bei einem Ausflug zur Sternwarte in Recklinghausen lauschte er gebannt einem Vortrag, mit zwölf Jahren bekam er dann als Weihnachtsgeschenk sein erstes Fernrohr. „Ich wollte wissen, was man da oben sieht“, berichtet Runtsch von den Anfängen. Seit fünf Jahren lebt er mit seiner Frau in Lüdinghausen und beobachtet regelmäßig vom Balkon aus („wie eine Loge im Theater“) mit seinem Maksutov-Teleskop (umgangssprachlich „Russentonne“ genannt) die Unzahl an Sternen und sonstigen Himmelskörpern.

Das verknüpft Runtsch mit einem weiteren großen Hobby, der Fotografie. Mit seiner Spiegelreflexkamera macht er regelmäßig Aufnahmen von Phänomenen und fügt diese mit einem Computerprogramm zu einem scharfen Gesamtbild zusammen. Dazu ist es wichtig, sich vorher zu informieren, wann welches Phänomen von Lüdinghausen aus zu sehen ist. Besonders wichtig für eine gute Sicht ist der Kontrast, zu viel Licht stört den Blick auf den Himmel. „Die Scheinwerfer auf der Felizitas-Kirche stören etwas die Sicht“, erklärt der in der Nähe des Gymnasiums Canisianum wohnende Runtsch. Dagegen werde etwa bei der Burg Lüdinghausen darauf geachtet, nur das Wichtigste auszuleuchten.

Auch seinen Urlaub richtete der frühere Elektroniker teilweise nach dem Datum einer Sonnenfinsternis aus und reiste an die französische Grenze, um besondere Erscheinungen miterleben zu können. Das Lieblingssternbild des begeisterten Himmelsfotografen ist der von Oktober bis Februar zu sehende Orion. „Durch die Astronomie kommt man auch in viele andere Bereiche, etwa die griechische Mythologie in Bezug auf die Namen der Sternbilder“, erläutert Runtsch. Zudem habe er eine ganze Reihe mit verschiedenen Bildern vom Mond – etwa das elf mal 130 Kilometer große Alpental oder den Theophiluskrater – angefertigt. „Wenn man am Wohnzimmertisch sitzt und über den Mond spazieren gehen kann, ist das schon toll“, meint Runtsch schmunzelnd beim Blick auf den PC.

Durch die Beschäftigung mit einem Himmel mit etwa 70 Trillionen Sternen und gewaltigen Dimensionen erhalte man automatisch eine andere Perspektive auf das irdische Leben, bis jetzt das einzige bekannte im riesigen Weltall. „Wir sind eigentlich Auserwählte, die es statistisch gesehen gar nicht gibt. Es ist schade, dass sich so viele Leute darüber hinwegsetzen. Wir haben keine zweite Erde“, warnt Runtsch angesichts der aktuellen Klimaproblematik eindringlich.