„Wir sind total dankbar“, wird Gudula Gotzes, Vorsitzende des Vereins „Hilfe für Senegal“, zum Abschluss des Verkaufs von Original-Gockel-Bildern, die der Lüdinghauser Künstler dem Verein zur Verfügung gestellt hatte, in einem Pressetext zitiert. Kein Wunder: Auf 6500 Euro belief sich der Erlös der Aktion, als jetzt Bilanz gezogen wurde. Bei der Aktion gab es nur Gewinner: An der Krankenstation im senegalesischen Kaba wird der Gemüsegarten bewässert, und ein Gockel-Gemälde ziert jetzt zahlreiche Wohnungen in Lüdinghausen und Umgebung.

Doris Winkelmann hatte die Initiative zur Unterstützung des Wasser-Projekts in Kaba ergriffen. Als sie mit Alfred Gockel über die Not in der sogenannten Dritten Welt ins Gespräch kam, entwickelte sich das Hilfsprojekt: Gockel schuf das Bild „Verbotene Früchte“, und Winkelmann übernahm den Verkauf von insgesamt 180 Exemplaren des Pigmentdrucks auf Büttenpapier, das dann auch noch vom Künstler signiert wurde.

Viel Unterstützung in Lüdinghausen

„Ich bin den vielen Institutionen in Lüdinghausen und Umgebung dankbar, die mir beim Verkauf geholfen haben“, so Winkelmann bei der Abschlussbesprechung. In der Tat: In vielen Banken, Geschäften und bei anderen Organisationen wurde das Bild mit dem Hinweis auf die „gute Sache“ ausgestellt.

Jetzt sind alle Bilder in der Größe 30 mal 30 Zentimeter verkauft, und das Geld ist auch schon angelegt: An der Krankenstation des Dorfes Kaba wurde ein Brunnen geschaffen, mit dem die Bewässerung des Gemüsegartens ermöglicht wird, heißt es in dem Bericht weiter. Durch den Garten wird die Ernährungssituation der Patienten und der Menschen des Dorfes deutlich verbessert, unterstrich Gotzes. Der Verein belässt es nicht dabei, „nur“ den Brunnen zu bauen. Er begleitet das Projekt auch weiterhin und unterstützt die Dorfbewohner und den rührigen Pfleger in der Krankenstation beispielsweise, wenn es technische Probleme beim Betrieb der Pumpe gibt.

Gockel, der sich nicht zum ersten Mal in den Dienst von sozialen Anliegen stellte, unterstrich beim „Finale“ der Aktion noch einmal, dass er hinter den Zielen des Lüdinghauser Vereins steht. Und das nicht nur verbal: Er stockte den Verkaufserlös seiner Bilder auch mit einem namhaften Betrag auf. „Das Geld ist gut angelegt“, zeigte er sich überzeugt, so der Bericht des Vereins abschließend.