Der Westfälische Wintermarkt in der Lüdinghauser Altstadt bildet stets den Auftakt der jährlichen Veranstaltungssaison in der „Stadt der Wasserburgen“. Dicht an dicht reihen sich an diesem verkaufsoffenen Sonntag (5. Januar) von 13 bis 18 Uhr die Stände rund um den Marktplatz und die St. Felizitas-Kirche. Viele Besucher freuen sich alljährlich darauf, an diesem Termin nach den Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen wieder einen ausgiebigen Stadtbummel an der frischen Luft unternehmen zu können, schreibt Lüdinghausen Marketing in seiner Ankündigung.

Rund 75 Markthändler und Aussteller aus der Region haben sich für den Markt angekündigt, um in den Straßen der Stadt ihre Verkaufs- und Präsentationsstände aufzubauen. Viel zu entdecken gibt es hier allemal: Nützliches und Dekoratives für Haus, Hof und Garten. Das Sortiment reicht von Kunsthandwerk über modische Accessoires bis hin zu wärmender Kleidung für die kalte Jahreszeit. Sicherlich präsentieren viele Händler aber auch bereits das passende Angebot für den kommenden Frühling.

Geschäfte öffnen ab 13 Uhr

Die Lüdinghauser Fachhändler und Kaufleute öffnen um 13 Uhr ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Gerade nach den Feiertagen bieten viele Einzelhändler den Besuchern des Westfälischen Wintermarktes besondere Angebote und Preisnachlässe.

Im Herzen der Stadt auf dem Lüdinghauser Marktplatz dreht ein Karussell seine Runden und sorgt für Abwechslung bei den kleinsten Marktbesuchern. Am Nachmittag sorgt die Formation „Nordkirchener Dorfgebläse“ für musikalische Unterhaltung in den Straßen.

Karussell für die Kleinen

Zwischendurch bietet sich eine Pause in der örtlichen Gastronomie oder an den zahlreichen Verzehrständen mit einer breiten Auswahl an Speisen und Getränken an. Zum frisch gezapften Bier der Stephanus-Brauerei passt zum Beispiel die Münsterländer Bratwurst vom gegenüberliegenden Stand. Wem es während des Bummels durch die Altstadt etwas kalt geworden sein sollte, kann sich bei einer Tasse heißem Kakao oder Glühwein wieder aufwärmen, heißt es abschließend in der Pressemittelung von Lüdinghausen Marketing.