Freiwilligendienst am Bücherregal

Mit der Nase zwischen zwei bedruckten Seiten, eingetaucht in eine spannende Geschichte, am liebsten aus dem Science-Fiction- oder Fantasy-Bereich: Paul Henke ist eine echte Leseratte – und damit in der Stadtbücherei St. Felizitas als Bundesfreiwilligendienstler, kurz Bufdi, genau an der richtigen Adresse.

Viele seine Bufdi-Kollegen, das weiß der 18-Jährige aus seinen Seminar-Wochen, arbeiten vor allem in der Pflege. Dass er eine ganz andere Richtung eingeschlagen hat, hängt auch mit seinem persönlichen Interesse am Lesen zusammen, aber ebenso mit dem Bedarf in der Stadtbücherei. „Dank ihm können wir die knappe Personaldecke etwas entlasten“, freut sich deren Leiter Peter Mählmann über die tatkräftige Unterstützung.

Und die gibt es in Vollzeit. An fünf Tagen in der Woche, immer von Dienstag bis Samstag. Außer, wenn eine der insgesamt fünf Seminar-Wochen ansteht, bei denen sich Paul Henke mit anderen Bufdis austauscht. „Das ist sehr interessant“, findet der Lüdinghauser. Genau wie die Gelegenheit, in der Stadtbücherei hinter die Kulissen zu schauen – in der er, wie der 18-Jährige selbst sagt, „Mädchen für alles“ ist. „Ich finde beeindruckend, wie viel Aufwand es ist, bis ein Buch in die Ausleihe geht“, staunt er. Nach der Bestellung müsse erstmal die Lieferung geprüft werden, dann würden die Neuerscheinungen eingebunden und mit Stickern versehen. „Da muss man erstmal gucken, in welche Kategorie sie am besten passen“, erklärt Paul Henke. „Wir bekommen jedes Jahr an die 3000 Medien dazu“, ergänzt Peter Mählmann. „Das sind jede Woche etwa 60, und da muss natürlich immer genauso viel rausfliegen wie neu reinkommt.“ Weil der Bufdi außerdem bei den Büchereiführungen für Grundschüler mithilft, hat er auch noch einige Zahlen parat. „Wir haben hier 36 000 physische und 18 000 digitale Medien“, zählt er auf. „Das zu verwalten, ist ein enormer Aufwand. Davon bekommt man nichts mit, wenn man sich hier seine Bücher ausleiht.“

Auch nicht von den Gedanken, die sich das Team macht, um die Stadtbücherei für ihre Nutzer möglichst übersichtlich zu gestalten. Aktuell werden einige CDs neu zugeordnet. „Hörbücher bleiben nach Autoren sortiert“, erklärt Peter Mählmann. „Aber wer guckt schon unter H wie Hitchcock, wenn er nach den ‚Drei ???‘ sucht?“ Stück für Stück werden die CDs abgearbeitet, jede Rückgabe aktualisiert. „Das ist ein Langzeitprojekt“, betont der Büchereileiter.

Auch mit Filmen kennt sich Paul Henke aus. Er mag am liebsten Fantasy und Science-Fiction, genau wie bei den Büchern. Ob er durch seine Tätigkeit in der Stadtbücherei schon auf einen Schmöker gestoßen ist, der sonst vielleicht nicht in seinen Händen gelandet wäre? „Man guckt sich die Bücher schon an, die man einräumt“, verrät der Lüdinghauser, der von einem Genre aber generell lieber die Finger lässt. „Wir haben hier viele Thriller, das ist nicht so meins“, gibt er zu.

Warum eigentlich Bundesfreiwilligendienst? Nach dem Abitur, das er in diesem Sommer am Canisianum absolvierte, habe Paul Henke noch nicht so recht gewusst, was die Zukunft bringen soll. „Ich wollte auch nicht nichts machen“, betont er. Und ist sich sicher, egal in welche berufliche Richtung es ihn am Ende verschlägt: „Dieses eine Jahr als Bufdi in der Stadtbücherei wird sich später noch als ganz nützlich erweisen.“