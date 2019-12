Der Auftritt von „Beckers Blues Band“ aus Coesfeld mit ihrem „After Christmas Blues“ am 27. Dezember im Ricordo gehört bei vielen heimischen Bluesfans zum Weihnachtsfest wie die Gans oder der Weihnachtsbaum. Bereits zum 16. Mal vertrieb das Quintett um die Brüder Friedhelm und Norbert Becker bei ihrem treuen Anhang den „Krippenblues“ nach den Festtagen.

Hausherr Michael Oberhaus begrüßte Band und die zahlreichen Besucher und versprach, dass 2020 ein „Bluesjahr“ im Ricordo werden wird. Dabei verwies er auf den Auftritt von Abi Wallenstein & BluesCulture featuring Steven Baker (Mundharmonika) – der schon im Ricordo aufgetreten ist – und Schlagzeuger Martin Röttger am 7. Februar (Freitag), die auf ihrer Deutschlandtour Station in Lüdinghausen machen.

Dann aber übernahmen Gitarrist Michael Rath, ein Virtuose auf seinen selbst gebauten Instrumenten, Egbert Bronstering am Saxofon, Norbert Becker am Bass, Friedhelm Becker am Schlagzeug und Sängerin Kerstin Rietmann mit ihrer Bluesstimme das Geschehen auf der Bühne. Mal gefühlvoll, mal rockig interpretierten sie ihr umfangreiches Repertoire von B.B. King, John Lee Hooker, Muddy Waters, bis hin zu Cream, Jimi Hendrix, Garry Moore oder Joe Bonamassa. Die Band verstand es dabei, diese Musik nicht einfach nach zu spielen, sondern ihr ihren eigenen Stempel aufzudrücken. Ganz zur Freude ihrer Fans, die sich schon auf den 17. Auftritt der Beckers Blues Band im Ricordo am 27. Dezember 2020 freuen.