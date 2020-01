In den vergangenen Jahrzehnten hat der Männerchor „Sangeslust“ gemeinsam mit der Flötengruppe Seppenrade in verschiedenen Altenheimen in Seppenrade und Lüdinghausen jeweils zum Jahresende ein weihnachtliches Ständchen gebracht. Obwohl der Männerchor nicht mehr besteht, hat sich unter anderem auch auf Anregung von Flötengruppenleiterin Annette Becker eine stattliche Zahl von ehemaligen Sängern unter Leitung und am Klavier begleitet von Chorleiter Christian Przybyl spontan bereit erklärt, diese Tradition fortzusetzen, um im Clara-Stift in Seppenrade und Antoniushaus in Lüdinghausen gemeinsam mit der Flötengruppe Seppenrade die Bewohner zum Mitsingen einzuladen, heißt es in einer Mitteilung.

Mit großer Freude und Begeisterung sei das Angebot angenommen worden. Eine Wiederholung im nächsten Jahr wurde von den Beteiligten nicht grundsätzlich ausgeschlossen.