Wohlstand hält Einzug in die Stadt

Vom gegenwärtig in Lüdinghausen herrschendem Wohlstand zeugt der für die Steverstadt diagnostizierte überdurchschnittlich hohe Kaufkraftindex. Von guten Verhältnissen vor 150 Jahren spricht auch der Lüdinghauser Bürgermeister Josef Wormstall in seinem Bericht an die Obrigkeit 1869 unter dem Stichwort „Wohlstand: Derselbe kann hier als ein über die Mittelmäßigkeit hinaus gehender bezeichnet werden.“ Weiter führt Wormstall aus: „Der nicht unbedeutende Verkehr mit den nahen Berg(werks)gegenden, die große Anzahl der Beamten sowie der Umstand, daß Wohnungen und Lebensmittel hier sehr theuer, tragen wesentlich dazu bei. Zudem liebt aber auch der Handwerker seine Werkstaette und verläßt selbige zur Verrichtung anderer Dinge nur in Notfällen.“

Das war nicht immer so: 40 Jahre zuvor machten die meisten Handwerker so wenig Umsatz, dass sie selbst nebenbei ackerten und sich zusätzlich oftmals noch als Tagelöhner verdingen mussten. 1869 war der Bedarf an Handwerksleistungen gestiegen und wurde jetzt gut bezahlt. „Die Besorgung der Ackerwirthschaft, welche bei dem größten Theile der Handwerker ein Nebengeschäft, erfolgt durch Tagelöhner und ist die Bestellung der Gärten mit wenigen Ausnahmen Pflicht der Frauen und Mädchen.“

Die Nachricht von gut bezahlter Arbeit sprach sich offensichtlich herum: „In Gefolge der Aufhebung des bisherigen Passpolizeigesetzes wurden den Eingesessenen hierselbst von dem reisenden Publicum – Handwerksgesellen – sehr belästiget und bringt dieses einige Mißstimmung in die Gemüther. Letzteres auch nicht ohne erheblichen Grund, denn im Laufe dieses Jahres waren auf hiesiger Herberge 328 Handwerksgesellen logirt, welches beinahe durchschnittlich pro Tag 4 Stück beträgt.“

Höhepunkt des kommunalen Jahres war sicherlich die Eröffnung der „Theoretischen Ackerbauschule“ im Oktober des Jahres. (die WN berichteten über dieses Jubiläum am 20. Oktober 2019 unter dem Titel „Der 10. Oktober markiert den Beginn“). Vor 150 Jahren würdigte das Lüdinghauser Kreisblatt (später Lüdinghauser Zeitung, Westfälische Nachrichten) am 24. Oktober 1869 die Eröffnung mit den Worten: „Jeder wahre Volksfreund fühlt, was der Landwirtschaft Not tut, fühlt wie groß das Bedürfnis ist, dem landwirtschaftlichen Fortschritt jedmöglichen Vorschub zu leisten. So leicht dies gesprochen ist, so schwer ist die Ausführung. Vereine und Zeitschriften haben zwar großes geleistet, auch die bestehenden landw. Lehranstalten haben redlich gestrebt und redlich gearbeitet, allein den Anforderungen des Zeitgeistes konnten sie bis jetzt vollständig nicht genügen und dem Landwirte dasjenige nicht bieten, was die mit aller materiellen und geistigen Macht so reichlich bedachte Industrie so vorteilhaft zu benutzen versteht.“

Man versprach sich offensichtlich ein Aufholen der als zurückgeblieben empfundenen Landwirtschaft durch Bildung. Und so formuliert auch Wormstall in seinem sechs Monate vor Eröffnung verfassten Bericht: „Dieses Institut wird zur Hebung des Wohlstandes hieselbst beitragen.“ Im März wartete man immer noch sehnsüchtig auf die offizielle Eröffnungsgenehmigung, um endlich mit den notwendigen Investitionen in die Gebäude auf Burg Lüdinghausen beginnen zu können.