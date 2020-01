Zwei Weihnachtskonzerte der besonderen Art veranstalten das Vokalensemble Crescendo, der Kirchenchor St. Felizitas und der Junge Chor St. Felizitas. In der Lüdinghauser Pfarrkirche lassen die drei Gesangsgruppen unter dem Titel „Christmas Blessing“ ihre Stimmen erklingen – zunächst am Samstag (11. Januar) um 20 Uhr, ein weiteres Mal am Sonntag (12. Januar) um 18 Uhr.

Rund 100 Sänger

Dann treten laut Ankündigung rund 100 Sänger sowohl in wechselnder Besetzung als auch als großer Chor auf. Unterstützt werden sie vom Steverstreichquartett sowie von Reinhild Richter (Sopran), Christoph Richter (Bariton), Susanne Bodenstedt (Sopran), Sabine Kleinhenz (Klarinette) und Gabriel Polarczyk (Orgel). Die Gesamtleitung hat Regionalkantor Thomas Kleinhenz .

Abwechslungsreicher Mix

Im ersten Teil des abwechslungsreichen Konzertes wird vor allem die „Heilige Nacht“ in verschiedenen Weihnachtssongs besungen. Neben traditionellen Werken aus dem Bereich des „Neuen Geistlichen Liedes“ geben die Chöre zeitgenössische englische Carols zum Besten, unter anderem von John Rutter und David Schwoebel. Im Mittelpunkt des zweiten Parts steht wiederum das „Lüdinghauser Weihnachtslied“. In einer, so teilen die Veranstalter mit, „aufwendigen Recherche hatte Kantor Thomas Kleinhenz zahlreiche weitere Vertonungen zum Text des Liedes aus unterschiedlichen Ländern und Regionen gefunden, die einen Einblick in die musikgeschichtlichen Hintergründe der Lüdinghauser Version geben“. Folglich werde es erstmals seit über 150 Jahren gleich mehrere (Wieder-)Aufführungen von verschiedenen Werken geben, deren handschriftlichen Noten nur schwer zugänglich sind und bis vor Kurzem noch in Nationalbibliotheken und (Pfarr-) Archiven in Österreich und Bayern schlummerten.