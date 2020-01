„Frieden! Im Libanon und weltweit“ war die diesjährige Sternsingeraktion überschrieben. Sie ist die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. 58 Mädchen und Jungen sowie 18 Erwachsene waren als Sternsinger zwei Tage in den Straßen von Seppenrade unterwegs. Wenn Fragen auftauchten oder etwas fehlte, war die Anlaufstation im Don-Bosco-Haus immer besetzt. Am Sonntag zogen alle Sternsinger in ihren bunten Gewändern zum Gottesdienst mit Pfarrer Siegbert Hellkuhl in die St. Dionysius-Kirche ein. Als Dankeschön wurden alle Teilnehmer anschließend zu einem gemütlichen Beisammensein mit Kino, Hotdog-Essen und Getränken ins Don-Bosco-Haus eingeladen. Die große Spendensumme von 9209 Euro, mit der Kinder im Libanon geholfen werden soll, motiviert sicher viele Sternsinger, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein.