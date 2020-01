Unter neuer Leitung fand sich am Sonntagnachmittag der Alleinstehendentreff der St.-Felizitas-Gemeinde im Pfarrheim zusammen. Ursula Wiechert übernimmt die Funktion an der Spitze des Organisationsteams von Marlies Domhöver, die den Treff mit mehreren Mitstreiterinnen im Jahr 2002 ins Leben gerufen hatte.

Seither treffen sich rund 35Teilnehmer regelmäßig am ersten Sonntag im Monat, um bei Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen einen geselligen Nachmittag zu verbringen. „Der Sonntag ist für Alleinstehende immer besonders einsam“, weiß Wiechert, die als Krankenschwester in der geriatrischen Abteilung des St.-Marien-Hospitals tätig ist. „Die Aufgabe im Treff macht mir sehr viel Spaß, und es liegt mir am Herzen, dass es für ältere Alleinstehende ein solches Angebot gibt“, fasste sie ihre Motivation zusammen.

Das Organisationsteam des Treffs besteht neben Ursula Wiechert aus Monika Schoppmann, Elisabeth Fallböhmer und Margret Kort­stiege und ist weiterhin auf der Suche nach neuen Mitstreitern, die über die Pfarrgemeinde Kontakt zum Team aufnehmen können.