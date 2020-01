Einem größeren Publikum sind sie schon aus Fernsehauftritten bekannt, jetzt kommen sie nach Lüdinghausen: Am 7. Mai (Donnerstag) laden Toni Di Napoli und Pietro Pato im Rahmen ihrer „Tenöre4you“- Tour zu einem Mitsing-Konzert in die Aula des Schulzentrums ein. Ab 20 Uhr erwartet singbegeisterte Besucher ein Programm mit vielen bekannten Liedern, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut dem Veranstalter werde das Konzert eine Mischung aus befreitem Singen und ausgelassener Fröhlichkeit, während dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen.

„Ave Maria“ und eine Licht-Show

Gleichzeitig geben die „Tenöre4you“ selbst einige Songs in einer Pop-Klassik-Mischung mit Live-Gesang in italienischem Stil zum Besten. Welthits wie „You raise me up“ oder „Ave Maria“ und eine Licht-Show sorgen für ein Erlebnis, das Gänsehaut verspricht. Um das Publikum aktiv einzubinden, werden die Liedtexte angezeigt. „Gesangsspaß garantiert“, versprechen die Veranstalter.